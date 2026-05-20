Договорен заједнички наступ опозиције на изборима, али не и кандидати

Милица Марјановић
20.05.2026 19:21

Предсједник ПСС Драшко Станивуковић, предсједник СДС Бранко Блануша и предсједник Народног фронта Јелена Тривић на конференцији за медије у Бањалуци-

Коалициони споразум је усвојен, а дио опозиције тврди – циљ је једна колона и заједнички наступ на предстојећим изборима.

Након вишечасовног састанка лидери опозиционих странака поручују да више нема простора за међусобна надметања, јер би свака подјела, кажу, значила сигурну побједу СНСД-а.

Фокус разговора био је на заједничким кандидатима за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ, али и на платформи око које желе окупити шири опозициони блок. Ипак, ни на данашњем састанку нису конкретизовали ко ће бити кандидати за инокосне позиције.

"Идемо заједно на изборе да покажемо слогу и бирачима пошаљемо поруку да је вријеме за промјене. СДС и ПСС предводе тај процес. Имена која су се спомињала на састанку су Бранко Блануша и моја маленкост", навео је градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.

Ширили би и своје редове. Тврде да желе да укључе стручњаке из разних области.

"Ставови органа СДС-а нису промијењени. Радимо заједно како бисмо дошли до најбољих рјешења и најквалитетнијих кандидата“, рекао је предсједник Српске демократске странке Бранко Блануша, поновивши да опозиција треба да има заједничке кандидате за обје инокосне функције.

Ни лидер ПСС-а, нити СДС-а не желе званично да потврде кандидатуре. Из опозиције тврде да ће коначна одлука бити донесена на наредном састанку заказаном за 31. мај, када очекују и прикључење других политичких субјеката.

"Имаћемо једног заједничког кандидата за предсједника Републике Српске и једног кандидата за члана Предсједништва БиХ. Једна колона је кључна шанса за побједу", казала је предсједник Народног фронта Јелена Тривић.

Опозиција сада покушава да уради оно што годинама није успијевала, да изађе пред бираче без међусобних сукоба и са заједничким кандидатима. То им чини се баш и не полази за руком с обзиром на то да ни на данашњем састанку нису били Игор Црнадак и Небојша Вукановић. Тешко је за очекивати да ће их бити на било којем сљедећем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

