Вандали руше игралишта, а зачепљени шахтови "тјерају Бањалучане у чамце"

АТВ
20.05.2026 18:59

Дјечије игралиште, Центар 2 Бањалука које је честа мета вандала.
Фото: АТВ

Најављена санација дјечијег игралишта у бањалучкој Мјесној заједници Центар 2 поново је оголила нагомилане комуналне проблеме у самом срцу града.

Иако становници овог насеља поздрављају вијест о обнови, јасно поручују: све би могло бити узалуд и представљати само пуко трошење новца грађана уколико се не уведе видео-надзор, јер ће игралиште брзо поново бити на мети вандала.

Предсједник Савјета мјесне заједнице Центар 2 Ненад Новаковић, упозорава да козметичке поправке под притиском јавности не рјешавају суштину проблема.

"Ово је стара прича и стари проблеми. Мислим да пуко трошење новца грађана, само да би се рекло како је нешто урађено, нема правог ефекта и ја као грађанин нисам тиме задовољан. Погледајте шта је било са досадашњим справама и како ово игралиште данас изгледа. Морамо створити цивилизоване услове за мајке, дјецу и све нас који се овдје рекреирамо, јер је ово један од највећих рекреативних потенцијала у граду. Разумијем да ће Град под притиском нас грађана ово сада поправити, али нисам срећан јер ће за два мјесеца све изгледати исто као данас. Потрошићемо паре узалуд", јасан је Новаковић.

Поред урушеног игралишта, Центар 2 кубури са тешким инфраструктурним проблемима. Становници Улице Иве Андрића су током посљедњих киша доживјели потпуни колапс због зачепљене кишне канализације.

"Сада када је падала киша, у Улици Иве Андрића од броја 13 до броја 15 буквално се морало чамцем излазити из улаза! И то у епицентру града! Сви шахтови су зачепљени. Звао сам и молио поједина предузећа, сам сам покушавао лопатом да очистим, али безуспјешно. Најмање 30 шахтова је стопостотно зачепљено. Огроман проблем је и чишћење те уређење зеленила у овом насељу", рекао је Новаковић за АТВ.

Трећи горући сегмент у овој мјесној заједници је улична расвјета, која готово да уопште не испуњава своју функцију, остављајући цијело насеље у мраку.

"Овдје је расвјета старија од мене, а ја имам поприлично година. Све сијалице су или полупане или разбијене, пуне су прљавштине и не могу да дају свјетлост. За то нису криви грађани, већ вријеме и лоше одржавање. Ми смо преко мјесне заједнице редовно слали дописе Градској управи. Они константно одговарају како ће 'надлежни интервенисати', а ми их питамо – па да ли можете бар једном скинути то стакло и опрати га", закључује Новаковић.

