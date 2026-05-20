Минић: Од данас потпуно јасно шта ће грађани бирати 4. октобра

20.05.2026 18:41

Саво Минић на конференцији за новинаре након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је од данас потпуно јасно шта ће грађани бирати на општим изборима 4. октобра.

"Од данас је потпуно јасно шта ће грађани бирати 4. октобра, па ћу опет цитирати Његоша: 'Да их чује, који разумије...'", написао је Минић на "Иксу".

Коалиција усвојила споразум

Предсједник СНСД-а Милорад Додик потврдио је раније данас да је владајућа коалиција у Републици Српској усвојила споразум о заједничком наступу на изборима.

"Све партије коалиције су прихватиле да имамо заједничког кандидата за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ које ће предложити СНСД. Све партије иду са својим листама за Народну скупштину Републике Српске, али са циљем да обезбиједимо двотрећинску већину у Парламенту", рекао је Додик, наводећи да је циљ и четири делегата у Дому народа ПС БиХ.

Он је исткао да споразум сада иде партијским органима на разматрање и да би у наредном периоду требало да буде потписан.

Додик је рекао да је владајућа коалиција окупљена да обезбиједи стабилност и мир, развој и бригу за све чланове друштва.

"Ова коалиција обезбјеђује инвестициони потенцијал од 6,6 милијарди КМ који је договорен за различите сегменте", навео је лидер СНСД-а.

