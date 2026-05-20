Јединство, саборност и договор - порука је владајуће коалиције

Аутор:Весна Азић
Јединство, саборност и договор, порука је то владајуће коалиције. У изборну годину улазе као један блок. Тако ће, кажу и на изборе. Са заједничким циљевима и заједничким кандидатом за двије инокосне функције.
Предложиће га СНСД. Потписима на коалициони споразум доказали су да нема разилажења, нема подјела и нема калкулација око наступа на изборима.
"Не питајте нас о појединачним именима. Ми о томе нисмо разговарали. Разговарали смо само о односима унутар нас. Све ове партије се слажу да СНСД предложи кандидата за предсједника и чланка Предсједништва којег ће подржати све ове партије", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Спремни смо да се заједно носимо са свим изазовима. На прво мјесто стављамо Републику Српску и политичку стабилност, порука је СП- а и уједињене Српске.
"Кључне ствари смо усагласили, а то је да желимо да будемо заједно. Желимо да имамо заједничке кандидате које ће предложити СНСД. Вјерујем да ће заједнички кандидати одржавати ту снагу и сигурност која је битна за Републику Српску", истакао је предсједник Социјалистичке партије Петар Ђокић.
"Наравно, ове године видимо да је Република Српска је институционално стабилна, имамо апсолутну кохезију. У српској имамо људе који пуно причају и пуно раде, а ми смо пуно радили у посљедњих годину дана. Било је ту пуно састанака. Није лако само изгласати одлуку, треба и обезбиједити плате и борачке додатке, пуно је ту посла. Посвећени смо том послу и у будуће", изјавио је предсједник Уједињене Српске
Ненад Стевандић.
Договорили смо се за 20 минута, каже Дарко Бањац. На другој страни имате људе који не могу да остваре то јединство.
"Једни вуку десно, једни лијево, а имате и оне који вуку назад. Замислите када би ти људи дошли на власт. Српска би ишла мало лијево, мало десно, па мало назад, али никако напријед. Таква стабилност не треба Српској", казао је предсједник НПС-а Дарко Бањац.
"Уколико будемо радили онако како смо се договорили, и озбиљан приступ имали цијелом овом процесу, мислим да резултати сигурно неће изостати. Рекао сам веома озбиљне и захтјевне циљеве имамо то смо сами себи поставили, нема разлога да сами то и не реализујемо", додао је предсједник ДЕМОС-а Недељко Чубриловић.
Различити, али ипак, тимски дјелујемо и знамо какав је чији задатак, каже Горан Селак. Раме уз раме са коалиционим партнерима, стао је и први човјек ДНС-а. На првом мјесту је, како каже. интерес Републике Српске и српског народа.
"Не треба нам никаква импровизација. Требају нам редовне плате, пензије и борачки додаци. Требају нам добри односи са свим земљама, Србијом, СПЦ, а ова екипа предвођена Милорадом Додиком то може обезбиједити", истакао је предсједник СПС-а Горан Селак.
"Врло лако смо се усагласили. За разлику од опозиције која данас дијели функције које немају, ми дијелимо задатке које ћемо испунити. Једна од принципијелних политика, јесте да нисмо дозволили стационирање миграната, и једини мигрант којег нисмо хтјели у Српској, Кристијан Шмит послат је кући и тиме смо доказали досљедност", изјавио је предсједник ДНС-а Ненад Нешић.
Коалиција је прошла тешка времена и политичке борбе за позицију Српске која је била нападнута са свих страна. Очували смо мир и стабилност, каже Милорад Додик. У наредним данима очекује се и презентација националног стратешког плана шта Влада Републике Српске планира да ради у наредне четири године, додао је премијер.
