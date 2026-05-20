Подигнута оптужница против Раула Кастра

Оптужница против некадашњег предсједника Кубе Раула Кастра подигнута је данас у Сједињеним Америчким Државама, пренио је данас Ројтерс позивајући се на неименованог званичника администрације америчког предсједника Доналда Трампа.
Није познато на шта се тачно оптужница односи, али повезана је са обарањем америчких авиона којима су управљале кубанске избјеглице 1996. године.
Претходно је Трамп изјавио да САД неће толерисати "одметничку државу" на којој се наводно обављају стране војне, обавештајне и терористичке операције "на само деведесет миља удаљености од америчког тла".
Кубански предсједник Мигел Дијаз-Канел рекао је у понедјељак да Куба не представља пријетњу по САД.
