Путин завршио посјету уз шољицу чаја са Сијем

20.05.2026 16:48

Руски предсједник Владимир Путин, лијево, и кинески предсједник Си Ђинпинг присуствују церемонији чаја у Великој сали народа у Пекингу, Кина, у среду, 20. маја 2026.
Фото: Tanjug/Kremlin Pool Photo via AP/Alexander Kazakov

Предсједник Русије Владимир Путин завршио је посјету Пекингу традиционалном кинеском чајанком са предсједником Кине Си Ђинпингом, јавио је дописник РИА Новости из Пекинга.

"Након званичних разговора, Путин и Си састали су се у неформалном окружењу како би уз шољицу чаја разговарали о актуелним међународним питањима. Разговор је трајао око сат и по, а одржан је у Народном конгресу Кине", наводи се у извјештају.

Разговор је вођен у најужем кругу сарадника, а позвана су само по четири члана делегације са обје стране.

Путин је јуче допутовао у Кину у званичну посјету, а данас је у Дому народне скупштине у Пекингу разговарао са Сијем са којим је потписао велик број споразума, пише Срна.

