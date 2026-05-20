Путин завршио посјету уз шољицу чаја са Сијем

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин завршио је посјету Пекингу традиционалном кинеском чајанком са предсједником Кине Си Ђинпингом, јавио је дописник РИА Новости из Пекинга.
"Након званичних разговора, Путин и Си састали су се у неформалном окружењу како би уз шољицу чаја разговарали о актуелним међународним питањима. Разговор је трајао око сат и по, а одржан је у Народном конгресу Кине", наводи се у извјештају.
Разговор је вођен у најужем кругу сарадника, а позвана су само по четири члана делегације са обје стране.
Путин је јуче допутовао у Кину у званичну посјету, а данас је у Дому народне скупштине у Пекингу разговарао са Сијем са којим је потписао велик број споразума, пише Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч9
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму