Logo
Large banner

Шеф Клуба СДА изазвао инцидент на сједници позивима на насиље

Аутор:

АТВ
20.05.2026 17:27

Коментари:

0
Село Врточе, Босански Петровац.
Фото: АТВ

Шеф Клуба одборника СДА у Општинском вијећу Босанског Петровца Един Дидовић изазвао је инцидент на данашњој ванредној сједници Вијећа позивајући на насиље, незадовољан избором повјереника за мјесне заједнице.

До оштре реакције Дидовића дошло је након што је скупштинска већина одбила приједлог СДА за именовање повјереника у мјесној заједници Рашиновац, те на ту позицију именовала другог кандидата.

Дидић је са скупштинске говорнице позвао грађане да "изађу и полупају све".

Агресивно понашање шефа Клуба СДА забиљежени су и на видео-снимку који се појавио у јавности, а на којем се чује како позива на рушилачко понашање.

илу-струја-03102025

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Одборници скупштинске већине осудили су иступ Дидовића, те навели да су све одлуке донесене у складу са прописаним процедурама и већином гласова.

У мјесној заједници Смољана за повјереника је именован досадашњи предсједник, док је у Рашиновцу именован кандидат мимо приједлога СДА, након чега је Дидовић изазвао инцидент, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СДА

Насиље

Босна и Херцеговина

Един Дидовић

Босански Петровац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке сутра остају без струје

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Свијет

Фармер продаје 50 машина за суво злато, разлог ће вас дирнути

2 ч

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Република Српска

Шта пише у Нацрту споразума опозиције из Републике Српске

2 ч

2
Сутра сједница Владе: Ево о чему ће се разговарати

Република Српска

Сутра сједница Владе: Ево о чему ће се разговарати

2 ч

0

Више из рубрике

Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

БиХ

Новаковић Бурсаћ: Блануша звучи као кандидат за најважнију позицију у ФБиХ, а не у Републици Српској

5 ч

4
УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

БиХ

УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

6 ч

10
Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

БиХ

Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

6 ч

0
Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

БиХ

Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

7 ч

1

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner