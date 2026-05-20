Шеф Клуба СДА изазвао инцидент на сједници позивима на насиље

Шеф Клуба одборника СДА у Општинском вијећу Босанског Петровца Един Дидовић изазвао је инцидент на данашњој ванредној сједници Вијећа позивајући на насиље, незадовољан избором повјереника за мјесне заједнице.
До оштре реакције Дидовића дошло је након што је скупштинска већина одбила приједлог СДА за именовање повјереника у мјесној заједници Рашиновац, те на ту позицију именовала другог кандидата.
Дидић је са скупштинске говорнице позвао грађане да "изађу и полупају све".
Агресивно понашање шефа Клуба СДА забиљежени су и на видео-снимку који се појавио у јавности, а на којем се чује како позива на рушилачко понашање.
Одборници скупштинске већине осудили су иступ Дидовића, те навели да су све одлуке донесене у складу са прописаним процедурама и већином гласова.
У мјесној заједници Смољана за повјереника је именован досадашњи предсједник, док је у Рашиновцу именован кандидат мимо приједлога СДА, након чега је Дидовић изазвао инцидент, преноси Срна.
