Logo
Large banner

УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

Аутор:

АТВ
20.05.2026 13:15

Коментари:

10
УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари
Фото: ATV

Управа за индиректно опорезивање није отворила нови привремени гранични прелаз, већ је одлуком привремено премјестила постојећи Гранични прелаз Градишка на нову локацију, саопштено је из УИО БиХ.

Како су навели из УИО, опет су се огласили због погрешних интерпретација у појединим медијима везано за гранични прелаз.

Ово је, како су додали, морало бити урађено усљед оштећења моста на ријеци Сави због чега је обустављено одвијање међународног промета путника и роба.

"На привременој локацији Гранични прелаз Градишка функционисаће од 19. маја 2026. до 19. августа 2026. на исти начин како је функционисао на досадашњој локацији у складу са Уговором о граничним прелазима између БиХ и Републике Хрватске, као гранични прелаз гдје је дозвољен међународни промет путника и роба за које је потребан потпуни инспекцијски надзор", рекли су из УИО БиХ.

Сви царински поступци ће, како додају, бити спровођени уз примјену постојеће шифре Граничног прелаза Градишка, употребу службеног печата Граничног прелаза Градишка, употребу информатичких апликација и уз рад царинских службеника који иначе и раде на граничном прелазу Градишка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ГП Градишка

УИО БиХ

Градишка

Коментари (10)
Large banner

Прочитајте више

гранични нови прелаз

Друштво

Пуштене у рад камере на новом Граничном прелазу Градишка

2 ч

0
"Примјер граничног прелаза у Градишци илустрација каква је реално БиХ"

БиХ

"Примјер граничног прелаза у Градишци илустрација каква је реално БиХ"

3 ч

0
Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

Република Српска

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

4 ч

0
Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

БиХ

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

4 ч

8

Више из рубрике

Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

БиХ

Вулић: Да ли Уставни суд штити Шмита, рушитеља уставног поретка?

2 ч

0
Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

БиХ

Вујичић: Несхватљиво да било који политичар из Српске пристаје на причу о "државној имовини"

3 ч

1
"Примјер граничног прелаза у Градишци илустрација каква је реално БиХ"

БиХ

"Примјер граничног прелаза у Градишци илустрација каква је реално БиХ"

3 ч

0
"Опозиција одавно преговара да имовину Српске преда у руке Сарајеву"

БиХ

"Опозиција одавно преговара да имовину Српске преда у руке Сарајеву"

3 ч

1

  • Најновије

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner