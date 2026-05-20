УИО БиХ: Није отворен нови гранични прелаз у Градишци, већ је премјештен стари

Аутор:АТВ
Коментари:10
Управа за индиректно опорезивање није отворила нови привремени гранични прелаз, већ је одлуком привремено премјестила постојећи Гранични прелаз Градишка на нову локацију, саопштено је из УИО БиХ.
Како су навели из УИО, опет су се огласили због погрешних интерпретација у појединим медијима везано за гранични прелаз.
Ово је, како су додали, морало бити урађено усљед оштећења моста на ријеци Сави због чега је обустављено одвијање међународног промета путника и роба.
"На привременој локацији Гранични прелаз Градишка функционисаће од 19. маја 2026. до 19. августа 2026. на исти начин како је функционисао на досадашњој локацији у складу са Уговором о граничним прелазима између БиХ и Републике Хрватске, као гранични прелаз гдје је дозвољен међународни промет путника и роба за које је потребан потпуни инспекцијски надзор", рекли су из УИО БиХ.
Сви царински поступци ће, како додају, бити спровођени уз примјену постојеће шифре Граничног прелаза Градишка, употребу службеног печата Граничног прелаза Градишка, употребу информатичких апликација и уз рад царинских службеника који иначе и раде на граничном прелазу Градишка.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
БиХ
3 ч0
Република Српска
4 ч0
БиХ
4 ч8
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч1
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч1
Најновије
15
59
15
56
15
54
15
53
15
49
Тренутно на програму