Logo
Large banner

Пуштене у рад камере на новом Граничном прелазу Градишка

Аутор:

АТВ
20.05.2026 13:08

Коментари:

0
гранични нови прелаз
Фото: AMSRS

Ауто-мото савез Републике Српске пустио је у рад камере које су недавно постављене на новом граничном прелазу преко моста на Сави у Градишци које приказују стање саобраћаја на улазу и излазу из БиХ, саопштено је из АМСРС.

Учесници у саобраћају у сваком тренутку могу да испрате стање саобраћаја и могуће гужве на новом граничном прелазу преко моста на Сави у Градишци између БиХ и Хрватске.

Благовремено информисање о стању саобраћаја и евентуалним гужвама у периоду учесталих путовања и кретања преко граничних прелаза корисно је за сваког возача, у смислу да се организује и усмјери на други прелаз гдје је стабилнија ситуација.

Поред поменутог новог прелаза у Градишци, сви возачи на интернет страници АМС РС могу да прате стање саобраћаја на још 15 граничних прелаза: Доња Градина, Козарска Дубица, Брод, Костајница, Нови Град, Свилај, Шамац, Рача, Вишеград, Клобук, Шепак, Каракај, Павловића мост, Хум и Зупци.

ГП Градишка
ГП Градишка

Нови прелаз отворен је јуче, 19. маја 2026, након што је Министарство безбједности у Савјету министара донијело рјешење о преусмјеравању саобраћаја на нови мост у Градишци. Како су истакли, нови мост ће бити кориштен за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка до које је дошло услијед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на старом мосту преко ријеке Саве.

Подсјећамо, новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезује БиХ са Европском унијом (Хрватска) на најфрекветнијем путном правцу у земљи, били су спремни за употребу још у децембру мјесецу прошле године, али је њихово отварање неколико пута спријечено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

нови гранични прелаз Градишка

ГП Градишка

камере пуштене у рад

АМС РС

Ауто-мото савез Републике Српске

Стање на граничним прелазима

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

пчелар пчеле природа мед

Друштво

"Чувајмо пчеле јер оне чувају нас"

3 ч

0
Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

Друштво

Нестала Наташа Степић, полиција покренула потрагу

3 ч

0
Тужилаштво у Бијељини

Друштво

"Против Љубише Петровића континуирано се предузимају законом прописане мјере"

3 ч

1
љетовање море туристичке агенције

Друштво

Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

4 ч

0

  • Најновије

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

15

49

Стравични снимци након урушавања балкона школе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner