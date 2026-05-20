Пуштене у рад камере на новом Граничном прелазу Градишка

Ауто-мото савез Републике Српске пустио је у рад камере које су недавно постављене на новом граничном прелазу преко моста на Сави у Градишци које приказују стање саобраћаја на улазу и излазу из БиХ, саопштено је из АМСРС.
Учесници у саобраћају у сваком тренутку могу да испрате стање саобраћаја и могуће гужве на новом граничном прелазу преко моста на Сави у Градишци између БиХ и Хрватске.
Благовремено информисање о стању саобраћаја и евентуалним гужвама у периоду учесталих путовања и кретања преко граничних прелаза корисно је за сваког возача, у смислу да се организује и усмјери на други прелаз гдје је стабилнија ситуација.
Поред поменутог новог прелаза у Градишци, сви возачи на интернет страници АМС РС могу да прате стање саобраћаја на још 15 граничних прелаза: Доња Градина, Козарска Дубица, Брод, Костајница, Нови Град, Свилај, Шамац, Рача, Вишеград, Клобук, Шепак, Каракај, Павловића мост, Хум и Зупци.
Нови прелаз отворен је јуче, 19. маја 2026, након што је Министарство безбједности у Савјету министара донијело рјешење о преусмјеравању саобраћаја на нови мост у Градишци. Како су истакли, нови мост ће бити кориштен за вријеме обуставе саобраћаја на постојећем граничном прелазу Градишка до које је дошло услијед обрушавања дијела заштитне ограде и пјешачке стазе на старом мосту преко ријеке Саве.
Подсјећамо, новоизграђени гранични прелаз и мост, који повезује БиХ са Европском унијом (Хрватска) на најфрекветнијем путном правцу у земљи, били су спремни за употребу још у децембру мјесецу прошле године, али је њихово отварање неколико пута спријечено.
