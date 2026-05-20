Туристичке агенције раде без застоја: Хантавирус и ебола не брину грађане

Аутор:Марија Милановић
Туристичка сезона се приближава, док се с друге стране истовремено шире вијести о хантавирусу и еболи. Туристичке агенције за сада не биљеже отказивања аранжмана, а грађани не страхују јер како кажу, доста им је било Короне.
Ако је судити према реакцијама грађана, а који свакако планирају ићи ове године на одмор, страха од заразе и Корона сценарија нема.
„Не страхујем, не размишљам. Размишљам када ћу да идем и како да се одморим јер ми је година била тешка, свашта се завршавало, посла је било, заслужила сам тај одмор, не оптерећујем се вирусима и насловима у вијестима. Није ми ни пријатно чути јер смо сви истраумирани с короном, али нисам ни у једном тренутку била на ваги – ићи или не ићи“, рекла нам је Радица М.
Туристичке агенције за сада не биљеже отказивања. Све тече уредно као и претходних година, а како су нам поручили, сматрају да је важно не правити панику или стварати несигурност на основу информација које тренутно нису директно повезане са нашим тржиштем и могу потенцијално утицати на реализацију путовања.
„У овом тренутку не биљежимо значајније промјене када је ријеч о интересовању путника, резервацијама или реализацији аранжмана. Путовања се одвијају редовно. Наравно, као и увијек, уколико буде потребе пратићемо све релевантне информације домаћих и међународних здравствених организација, јер поступамо одговорно према путницима. Међутим, сматрамо да претјерано медијско потенцирање тема које могу изазвати страх без конкретног разлога негативно утиче на туризам и пословање свих субјеката у овој области“, поручили су нам из Туристичке агенције „Вуковић“.
У Републици Српској тренутно нема регистрованих случајева мишије грознице изазване хантавирусом, потврдили су из Института за јавно здравство Републике Српске.
"Бањалука као град не спада у посебно ризична урбана подручја за развој хантавируса, али шири регион наше земље јесте повремено ендемско подручје за ову инфекцију. На подручју Балкана се спорадично биљеже случајеви, најчешће у прољеће и рано љето, када је активност глодара већа. Бањалука има околину која може имати такве услове, али то не значи да је град сам по себи ризичан, ризик зависи од конкретне изложености глодарима", казала је специјалиста епидемиологије др Дијана Симић.
Иако је Свјетска здравствена организација прогласила је епидемију еболе и ванредну ситуацију јавног здравља од међународног значаја, те прогласила је упозорење и због хантавируса, за грађане Српске нема бојазни, потврђено је од стране Клинике за заразне болести УКЦ-а Републике Српске.
Хантавирус и ебола и даље се повремено појављују у свјетским извјештајима о заразним болестима, али без ширег епидемијског ширења у Европи. Хантавирус се најчешће јавља у појединачним случајевима, углавном након контакта са зараженим глодарима или њиховим излучевинама, док се ризик од преноса са човјека на човјека сматра врло ниским.
С друге стране, ебола остаје ограничена на одређене регионе Африке, гдје се повремено биљеже локализоване епидемије, које здравствени системи и међународне организације брзо стављају под контролу.
У Европи и региону нема активног ширења ових вируса, а надлежне здравствене институције наглашавају да је ризик за општу популацију низак уз поштовање основних мјера хигијене и превенције.
Судећи према тренутној ситуацији, љетна туристичка сезона не би требало да буде угрожена, јер туристичке агенције у Српској раде уобичајено, а грађани не показују знакове страха или одустајања од путовања.
