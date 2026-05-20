Зашто мачке имају "разрезане" уши: Знате ли шта је Хенријев џеп?

АТВ
20.05.2026 11:39

Фото: Pexel/Lorenzo Manera

Мачке на вањском дијелу уха имају мали набор познат као Хенријев џеп, односно кожни рубни џеп. Иако се често повезује са слухом, научници још немају потврђен одговор чему тачно служи.

Овај набор немају само мачке, већ и неке друге врсте, укључујући псе и шишмише. Поријекло назива Хенријев џеп и даље је нејасно. Најраније познато спомињање тог израза појавило се у архиви из 1971. године, а предавачица здравља животиња на Универзитету Хартпури Бозена Залеска изјавила је за Кинсксип.

"Претпоставља се да назив долази од Јозефа Хенрија, који је проучавао електромагнетизам и звучне валове, па би то могао бити лијеп начин да му се ода почаст".

Додала је да су све теорије о настанку имена засад искључиво спекулативне. Није разјашњено ни чему овај набор служи. Једна од водећих претпоставки је да додатна кожа омогућава бољу покретљивост уха, пише Кликс

Мачке у ушима имају 32 мишића и могу их окретати независно једно од другог, што им помаже да одреде извор звука и комуницирају с другим мачкама и људима.

Поједине теорије наводе и да Хенријев џеп помаже у "појачавању" звука те откривању високих и ниских фреквенција. Мачке имају један од најширих распона слуха међу сисарима и могу чути звучне валове од 48 Хз до 85 kHz. Постоји и могућност да је ријеч о заосталом анатомском обиљежју без важне функције у савременим врстама, али за то нема чврстих доказа.

Оно што је познато јесте да се у тим наборима могу скривати бухе и ушне гриње, па се власницима љубимаца савјетује да провјеравају и тај дио уха.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

