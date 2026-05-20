20.05.2026 12:19

Шта пише у договору Русије и Кине о формирању мултиполарног свијета
Фото: Tanjug / AP / Maxim Shemetov

Русија и Кина усвојиле су заједничку Декларацију о формирању мултиполарног свијета и новог типа међународних односа у којој се наводи да глобална ситуација постаје све сложенија, а да постоји опасност од фрагментације међународне заједнице и повратка "закону џунгле".

Промјене у међународном пејзажу и глобалном балансу снага се убрзавају, док су међусобна повезаност и зависност достигле нивое "без преседана у људској историји", наводи се у документу, а преноси новинска агенција Вести.

Покушаји неких земаља да једнострано управљају свијетом нису успјели, а већина држава је препознала да наступа нова епоха у међународним односима, додаје се.

Русија и Кина су се обавезале да ће се придржавати четири основна принципа и позивају међународну заједницу да учини исто:

  • Отвореност за инклузивну и обострано корисну сарадњу – не постоји универзални пут развоја у свијету, и не постоје земље или народи "прве класе",
  • Једнака и недјељива безбједност – безбједност једне државе не може се осигурати на рачун друге,
  • Демократизација међународних односа и унапређење система глобалног управљања – велике земље морају преузети посебне одговорности и не злоупотребљавати своје предности,
  • Глобална цивилизацијска и вриједносна разноликост – духовни и морални систем ниједне цивилизације не треба посматрати као изузетак.

