Logo
Large banner

Путин дочекан топовском паљбом у Пекингу

Аутор:

АТВ
20.05.2026 09:27

Коментари:

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AlexanderKazakov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Руски предсједник Владимир Путин данас је у Пекингу дочекан свечаном топовском ватром, а потом је са кинеским предсједником Си Ђинпингом разговарао о билатералним односима, међународним питањима и гасоводу "Снага Сибира-2".

Руски предсједник Владимир Путин, који је започео посјету Кини, дочекан је данас на пекиншком тргу Тјенанмен свечаном топовском ватром. Кинески председник Си Ђинпинг лично је дочекао Путина испред Велике куће народа, гд‌је се одржавају њихови разговори, преноси агенција РИА Новости.

"Срдачно поздрављам руског предсједника Владимира Путина у његовој државној посјети Кини. Одржавамо блиске везе током многих година. Наше вјековно пријатељство и добросусједски контакти су се још дубље укоријенили у срцима наших народа", рекао је Си Ђинпинг.

Након тога, топови смјештени на главном кинеском тргу испалили су неколико салви у част руског лидера. Након званичне церемоније добродошлице руског предсједника и руске делегације на Тјенанмену, Путин и Си одржавају разговоре у Великој сали народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

Русија

Кина

званична посјета

топовска ватра

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пас кангал

Свијет

Дјечак (6) у крвавом нападу "љубимаца" остао без обје руке

2 ч

0
Западу неће бити добро: Путин и Си "зацементирали" односе Русије и Кине

Свијет

Западу неће бити добро: Путин и Си "зацементирали" односе Русије и Кине

2 ч

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг рукују се током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу, Кина, у среду, 20. маја 2026. године.

Свијет

Путин стигао код Сија: "Драги пријатељу"

3 ч

0
Хуманитарни радници носе залихе за оснивање центра за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, у уторак, 19. маја 2026.

Свијет

СЗО: Ебола се шири брже него што смо првобитно мислили

4 ч

0

  • Најновије

11

25

"Откинуо ми је пола младежа зубима" Прва изјава Ђанија након што га је угризао човјек

11

24

Нестао Дарио Корићанац из Бањалуке: Возило пронађено код цркве

11

17

Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

11

11

Амиџић: Уз аплауз народа пала још једна блокада, Српска не чека и не стаје!

11

09

Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner