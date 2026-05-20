Путин дочекан топовском паљбом у Пекингу

Руски предсједник Владимир Путин данас је у Пекингу дочекан свечаном топовском ватром, а потом је са кинеским предсједником Си Ђинпингом разговарао о билатералним односима, међународним питањима и гасоводу "Снага Сибира-2".
Руски предсједник Владимир Путин, који је започео посјету Кини, дочекан је данас на пекиншком тргу Тјенанмен свечаном топовском ватром. Кинески председник Си Ђинпинг лично је дочекао Путина испред Велике куће народа, гдје се одржавају њихови разговори, преноси агенција РИА Новости.
Chinese President Xi Jinping held a welcome ceremony on Wednesday morning outside the Great Hall of the People in central Beijing for Russian President Vladimir Putin, who is on a state visit to China. pic.twitter.com/ekq4Oay7Qz— China Perspective (@China_Fact) May 20, 2026
"Срдачно поздрављам руског предсједника Владимира Путина у његовој државној посјети Кини. Одржавамо блиске везе током многих година. Наше вјековно пријатељство и добросусједски контакти су се још дубље укоријенили у срцима наших народа", рекао је Си Ђинпинг.
Након тога, топови смјештени на главном кинеском тргу испалили су неколико салви у част руског лидера. Након званичне церемоније добродошлице руског предсједника и руске делегације на Тјенанмену, Путин и Си одржавају разговоре у Великој сали народа.
