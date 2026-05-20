Путин стигао код Сија: "Драги пријатељу"

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Кине Си Ђинпинг почели су данас, 20.маја, разговоре у Пекингу, а Путин је, на почетку званичних разговора у Великој сали народа, саговорника назвао "драгим пријатељем", истичући да су односи између Русије и Кине достигли невиђени ниво и да представљају модел "истинског свеобухватног партнерства и стратешке интеракције".
"Поштовани господине предсједниче, господине Си Ђинпинг, драги пријатељу, било би прикладно употребити кинеску пословицу. Колико знамо, у Кини кажу: 'Нисмо се видели један дан, а чини се као да су прошле три јесени'", рекао је Путин, преноси агенција РИА Новости.
Путин је казао да је трговина између Русије и Кине порасла 30 пута за 25 година.
"Трговински промет је порастао више од 30 пута у посљедњих четврт вијека. Већ неколико година заредом је самоувјерено прелазио границу од 200 милијарди долара", истакао је Путин.
Рекао је и да споразум са Кином о добросусједству, пријатељству и сарадњи представља темељ за развој сарадње у свим областима.
"Прије 25 година, наше земље су потписале уговор о добросусједству, пријатељству и сарадњи. Овај фундаментални међудржавни документ служи као основа за развој сарадње у свим областима и остаје у потпуности релевантан", рекао је Путин током састанка.
Руски предсједник је најавио да ће Русија и Кина наставити безвизни режим за грађане двије земље.
"Додатни подстицај за проширење хуманитарних контаката било је увођење, на вашу иницијативу, драги пријатељу, реципрочног безвизног режима за грађане наших земаља. Свакако ћемо наставити ову праксу", рекао је Путин током разговора са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Путин је казао и да Русија задржава своју улогу поузданог добављача енергије усред кризе на Блиском истоку.
"Покретачка снага економске сарадње је руско-кинеска интеракција у енергетском сектору. Усред кризе на Блиском истоку, Русија наставља да одржава своју улогу поузданог добављача ресурса, а Кина као одговорног потрошача тих ресурса", рекао је Путин.
Он је додао да Русија и Кина теже изградњи демократскијег свјетског поретка.
"У току је сложен процес формирања полицентричног свијета заснованог на равнотежи интереса свих његових учесника. Заједно са нашим кинеским пријатељима, бранимо културну и цивилизацијску разноликост и поштовање сувјереног развоја држава, и тежимо изградњи праведнијег и демократскијег свјетског поретка", истакао је Путин.
Казао је и да Русија и Кина јачају сарадњу у Уједињеним нацијама, БРИКС-у и Шангајској организацији за сарадњу (ШОС).
"У тренутној напетој међународној ситуацији, наша блиска сарадња је посебно потребна. Јачамо координацију у УН, БРИКС-у, Г20 и другим оквирима. Наставићемо активну сарадњу са Шангајском организацијом за сарадњу. Увјерен сам да ћемо заједно ове године достојанствено прославити 25. годишњицу ШОС-а , који је постао одличан примјер праведног рјешавања проблема и промоције интеграције у огромном заједничком региону", истакао је Путин.
Он је оцијенио да је сарадња између Русије и Кине у спољној политици "један од главних стабилизационих фактора у међународним односима".
Путин је током разговора са кинеским предсједником Си Ђинпингом потврдио спремност да присуствује самиту Азијско-пацифичке сарадње (АПЕК) у Шенжену ове јесени.
"У потпуности подржавамо активности кинеског председавања Форумом за сарадњу Азије и Пацифика ове године. Са своје стране, желио бих да потврдим спремност да учествујем на самиту овог формата у Шенжену овог новембра", рекао је Путин.
Он је позвао Си Ђинпинга да посјети Русију 2027. године.
Како је најављено, Путин и Си Ђинпинг ће прво одржати приватни састанак како би разговарали о најважнијим и најосетљивијим питањима билатералне агенде, а руско-кинески разговори ће се потом наставити у проширеном формату уз учешће делегација.
Са руске стране у разговору учествују министар спољних послова Сергеј Лавров, први потпредсједник владе Денис Мантуров, потпредсједници владе Татјана Голикова, Александар Новак, Јуриј Трутњев, Дмитриј Чернишенко, заменик шефа предсједничке администрације Руске Федерације Максим Орешкин, помоћник предсједника Јуриј Ушаков и амбасадор Русије у Кини Игор Моргулов, преноси РИА новости.
У разговорима учествују и министар финансија Антон Силуанов , гувернерка Централне банке Елвира Набиулина, директор Федералне службе за војно-техничку сарадњу Дмитриј Шугајев, руководиоци Росњефта и Гаспрома Игор Сечин и Алексеј Милер, бизнисмен Генадиј Тимченко и заменик министра одбране Василиј Осмаков.
Прије почетка разговора, Путин је дочекан почасном топовском паљбом на пекиншком тргу Тјенанмен, а дочекао га је Си Ђинпинг лично испред Велике куће народа.
