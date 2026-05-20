Трамп најавио нови амерички напад на Иран за викенд, стигао одговор из Техерана

Амерички предсједник Доналд Трамп поново је запријетио Ирану новим војним ударима, поручивши да би Сједињене Америчке Државе могле покренути нове нападе уколико Техеран не пристане на значајне уступке у оквиру преговора о окончању сукоба на Блиском истоку.
Трамп је изјавио да је у посљедњем тренутку одустао од новог таласа напада који би прекршили примирје на снази од почетка прошлог мјесеца.
„Био сам сат времена удаљен од доношења одлуке“, рекао је Трамп у уторак, додајући да би евентуални нови амерички удар могао услиједити већ „за два или три дана, можда у петак, суботу или недјељу“.
Нагласио је да Вашингтон неће дозволити Ирану развој нуклеарног оружја.
„Не можемо им дозволити да имају ново нуклеарно оружје“, поручио је амерички предсједник.
Према наводима америчких медија, Трампова одлука о одустајању од нових напада услиједила је након додатног мировног приједлога који је Техеран преко Пакистана доставио Вашингтону. Пакистан посљедњих седмица покушава посредовати између двије стране, док савезници САД-а у Заливу, укључујући Саудијску Арабију, Катар и Уједињене Арапске Емирате, наводно не желе наставак сукоба.
Ипак, упркос пријетњама из Вашингтона, аналитичари сматрају да су и САД и Иран тренутно заробљени у политичком ћорсокаку.
Нил Квилијам из лондонског Четам Хауса оцијенио је да су „Трампове пријетње изгубиле кредибилитет“, истичући да ниједна страна не жели нови рат, али ни политичку цијену озбиљнијих уступака.
Од почетка примирја 8. априла одржана је само једна рунда преговора између Техерана и Вашингтона, а ријеч је о маратонском састанку у Исламабаду који је трајао 21 сат, али без конкретног резултата.
Такође, Иран наставља блокирати већину бродова у Хормушком мореузу.
Ирански војни званичници поручили су да неће одустати од контроле над стратешки важним мореузом. Мохамед Акраминија, војни портпарол, изјавио је да САД морају „поштовати иранску нацију и њена легитимна права“.
Техеран је додатно заоштрио реторику након што је најавио формирање Управе за Персијски заливски мореуз ради управљања поморским саобраћајем, док је Корпус исламске револуционарне гарде запријетио увођењем дозвола за оптичке каблове који пролазе кроз Хормушки мореуз.
Акраминија је упозорио да ће Иран, у случају нових америчких напада, „отворити нове фронтове“ против САД-а и њихових савезника у регији, наводећи да је примирје искоришћено за јачање војних капацитета.
Замјеник иранског министра спољних послова Казем Гарибабади поручио је да Техеран инсистира и на прекиду америчке поморске блокаде.
Међутим, америчка администрација претходне иранске приједлоге већ је одбацила. Трамп је прошле седмице једну од понуда назвао „смећем“.
