"Додатно ојачати односе са новом администрацијом САД-а"

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска мора гледати како да додатно ојача односе са новом администрацијом САД која има другачији начин посматрања свијета и нису глобалисти, већ реалисти.
"Наши људи су непрестано на летовима преко Атлантика. Био сам прије неколико дана у Чикагу, потом у Москви, сада поново идем у Русију, па у једну европску земљу", рекао је Додик.
Он је подсјетио да је предсједник САД Доналд Трамп у првим корацима најавио да неће да гради државе и нације, отказао УСАИД и Сороша.
"Док смо ми то подржавали, у Сарајеву су агитовали за Камалу Харис, као и сам Кристијан Шмит. Када смо једном од пет најмоћнијих људи у САД у 10 минута представили нашу ситуацију питао нас је како смо остали нормални. То у претходним администрацијама нисмо могли ни да сањамо", рекао је Додик за "Политику", а преноси Срна.
На констатацију да је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић званичник који посебно често борави у САД и питање шта се договара са Вашингтоном, Додик је рекао да постоје и посјете које јавност не испрати.
"Покушаћемо још понешто да урадимо. Ми се бавимо пословима Републике Српске, много тога је везано за њен међународни статус. Покушавамо да изградимо позицију – постоје добици, али и неки губици, као што је исход везан за нашег пријатеља Виктора Орбана, што нас је погодило. Крајем године Српска шаље свог амбасадора у УН. Сасвим лијепу увертиру нам је направио Златко Лагумџија, понашајући се мимо свих ставова БиХ", нагласио је Додик.
У осврту на оцјену Стејт департмента да најава о повлачењу Кристијана Шмита "долази у правом тренутку" док он /Шмит/ најављује одлуку о имовини до краја године, Додик је рекао да је могуће да неки себи и даље дају на важности, али да је важно знати да државна имовина не постоји.
"То је ријешено у Дејтонском споразуму – имовина припада ентитетима. Нећемо бити подстанари у Републици Српској, нити ће успјети ишта да ураде. Ако крену тим путем, залагаћу се да наш парламент донесе одлуку о самосталности Републике Српске. Свака земља би поступила исто ако јој се атакује на Устав и међународно гарантовану аутономију", закључио је Додик.
