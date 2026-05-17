Република Српска има најнижу цијену горива у региону

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:3
Република Српска има најниже цијене горива у региону.
Тренутно je 2,88 КМ по литри бензина и 3,17 КМ по литри дизела. У Црној Гори цијена бензина износи 2,97 КМ – дизела 3,46 КМ, у Мађарској 3,60 КМ бензина 3,87 дизела, а у Србији литру бензина ће те платити 3,19 КМ док ћете за литру дизела издвојити 3,66 КМ, званични су подаци БИХАМК-а. цијене и даље падају. Грађани не крију задовољство.
"Јесам и презадовољан, не може бити скупље не може бити јефтиније нек само има да се може тенкирати одмах је добро".
"Оно је и прејефтино за наше услове“.
"У Републици Српској ово је најповољнија цијена горива".
"Не , ништа није скупо само треба да га има", наводе грађани.
Тренутне цијене горива на пумпама реалне cy у односу на кретања на свјетским берзама истиче Ђорђе Савић.
„У Републици Српској и БиХ цијене су традиционално ниже него у земљама у окружењу разлози у цијена треба тражити у акцизама и државним наметима. Тешко је говорити у којем ће правцу цијене ићи све ће зависити од ситуације на Блиском истоку. Тренутне цијене на бензиским пумпама су у складу са набавним цијенама“, рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Иако је гориво у Српској најјефтиније у региону Влада Српске донијела је одлуку о продужењу мјере поврата десет фенинга по купљеној литри горива. Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истиче да je мјера поврата десет фенинга по литри горива дала жељене резултате.
„Следеће седмице добићемо прве фактуре пумпаџија. То су сигурно значајни износи, мислим да је то преко шест милиона, директна подршка свакодневна нашим пољопривредним произвођачима. Осим оне која се односи на регресирани дизел, подршка нашим привредницима и привреди. То је изузетно добра мјера, а заједно с њом иду и мјере које се односе на ограничење маржи када су у питању основне животне намирнице“, рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Нема сумње да је грађане Српске одлука обрадовала. Чак 90% грађана до сада користило је субвенцију.
"А ове одлуке владе о враћању 10 фенинга како то коментаришете?
"Врло позитивно, олакшање је за наше грађане Републике Српске".
"Океј мислим да је то сасвим коректно, што се мене тиче мислим да треба тако рефундирати људе".
"Влада враћа 10 фенинга је ли то потребно?“
"То чак и није потребно", кажу грађани.
45 трговаца нафтним дериватима са укупно 281 продајним мјестом широм Републике Српске је тренутно укључено у реализацију мјере поврата. Брзо дјеловање Владе Српске и сарадња трговаца довеле су до резултата да ce у Српској вози по најнижим цијенама горива.
