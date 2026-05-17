СЗО прогласила епидемију, болест од које умире свака друга особа прешла границу

Свjетска здравствена организација прогласила је епидемију еболе у Демократској Републици Конго и Уганди за јавноздравствену ванредну ситуацију од међународног значаја, након 80 сумњивих смртних случајева.
СЗО је саопштила да епидемија, коју је изазвао вирус Бундибугјо (Бундибугyо), не испуњава критеријуме за пандемијску ванредну ситуацију, али да су земље које дијеле копнене границе са ДР Конго у високом ризику од даљег ширења.
У недјељу је здравствена агенција УН навела у саопштењу да је до суботе пријављено 80 сумњивих смртних случајева, осам лабораторијски потврђених случајева и 246 сумњивих случајева у провинцији Итури у ДР Конго, у најмање три здравствене зоне, укључујући Бунију, Рвампару и Монгбвалу.
Један случај је потврђен у граду Гома на истоку Конга, наводи се у саопштењу побуњеника М23.
Министарство здравља ДР Конго саопштило је у петак да је 80 људи преминуло у новој епидемији у источној провинцији.
Ова 17. епидемија у земљи, у којој је ебола први пут идентификована 1976. године, могла би заправо бити много већа, с обзиром на високу стопу позитивности почетних узорака и све већи број сумњивих случајева који се пријављују, саопштила је СЗО.
Епидемија је "изузетна" јер не постоје одобрени лијекови нити вакцине специфичне за вирус Бундибугјо, за разлику од сојева еболе Заир. Све претходне епидемије у земљи, осим једне, биле су изазване сојем Заир.
Епидемија у ДР Конго и Уганди представља јавноздравствени ризик за друге земље, при чему су неки случајеви међународног ширења већ документовани, саопштила је агенција, савјетујући земље да активирају своје националне механизме за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама, као и да спроведу прекограничне прегледе и прегледе на главним унутрашњим путевима.
У главном граду Уганде, Кампали, у петак и суботу су пријављена два очигледно неповезана лабораторијски потврђена случаја, укључујући један смртни исход, код особа које су путовале из ДР Конго, саопштила је СЗО.
СЗО је у недјељу саопштила да је претходно пријављени лабораторијски потврђен случај у Киншаси, главном граду Демократске Републике Конго, био негативан након што је урађено секундарно тестирање.
Контакти или случајеви оболелих од вирусне болести Бундибугјо не би требало да путују у иностранство, осим ако то није дио медицинске евакуације, саопштила је СЗО.
Агенција је савјетовала хитну изолацију потврђених случајева и свакодневно праћење контаката, уз ограничено путовање унутар земље и забрану међународних путовања до 21 дан након излагања вирусу.
Истовремено, СЗО је позвала земље да не затварају своје границе и да не ограничавају путовања и трговину из страха, јер би то могло довести до тога да људи и роба прелазе границу неформалним путевима који се не прате.
Густе тропске шуме ДР Конго природни су резервоар за вирус еболе.
Жан Касеја, генерални директор Афричких центара за контролу и превенцију болести, навео је у саопштењу да је затражио техничке смјернице и препоруке о потенцијалној потреби да се епидемија прогласи јавноздравственом ванредном ситуацијом од континенталне безбједности.
Овај често смртоносни вирус, који изазива повишену температуру, болове у тијелу, повраћање и дијареју, шири се директним контактом са тјелесним течностима заражених особа, контаминираним материјалима или особама које су преминуле од ове болести, наводе Афрички центри за контролу и превенцију болести.
(телеграф)
