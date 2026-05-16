Logo
Large banner

Нова епидемија еболе: 13 потврђених случајева

Аутор:

АТВ
16.05.2026 15:50

Коментари:

0
Болница
Фото: pexels/Zakir Rushanly

Нова епидемија еболе у источном дијелу Демократске Републике Конго (ДРК) изазвала је забринутост због могућег прекограничног ширења, након што су здравствене власти потврдиле 13 случајева и пријавиле десетине сумњивих инфекција и смртних исхода.

Према подацима здравствених служби, забиљежено је 246 сумњивих случајева и 80 сумњивих смртних случајева у заједници у погођеном подручју које се граничи са Угандом и Јужним Суданом, пренијела је Синхуа.

Лабораторијски тестови потврдили су присуство еболе соја Бундибугјо, који је први пут идентификован у западној Уганди 2007. године.

Као први забиљежени случај наводи се медицинска сестра која је преминула након симптома укључујући грозницу, повраћање и крварење.

Болница

Свијет

Проглашен крај епидемије еболе

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да је реаговала слањем стручних тимова ради подршке истрази и сузбијању епидемије. Афрички центри за контролу и превенцију болести упозорили су да ризик од ширења повећавају лоша инфраструктура, кретање становништва, као и несигурност у погођеним регионима.

Забиљежен је и увезени случај у Уганди, гдје је преминуо 59-годишњи држављанин ДР Конга, што је додатно појачало забринутост о могућем прекограничном преносу вируса. Ово је 17. епидемија еболе у ДР Конгу од 1976. године, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

епидемија

Конго

ебола

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Здравље

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

7 мј

0
Ебола опет удара: Преминула 31 особа

Свијет

Ебола опет удара: Преминула 31 особа

7 мј

0
Болест слична еболи се шири европском државом: Издато хитно упозорење

Здравље

Болест слична еболи се шири европском државом: Издато хитно упозорење

1 год

0

Здравље

Откривен нови начин ширења еболе у људском тијелу

2 год

0

Више из рубрике

Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

Свијет

Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

2 ч

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Техеран најавио нови механизам контроле пролаза кроз Хормуз уз наплату услуга

2 ч

0
Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

Свијет

Професор физичког нудио односе дјевојчици (14): Није знао да је она АИ замка

4 ч

0
Убица пуштен на условну слободу па убрзо убио дјевојчицу, отац очајан: "Заклао ми је дијете"

Свијет

Убица пуштен на условну слободу па убрзо убио дјевојчицу, отац очајан: "Заклао ми је дијете"

5 ч

0

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner