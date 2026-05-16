Нова епидемија еболе: 13 потврђених случајева

Нова епидемија еболе у источном дијелу Демократске Републике Конго (ДРК) изазвала је забринутост због могућег прекограничног ширења, након што су здравствене власти потврдиле 13 случајева и пријавиле десетине сумњивих инфекција и смртних исхода.
Према подацима здравствених служби, забиљежено је 246 сумњивих случајева и 80 сумњивих смртних случајева у заједници у погођеном подручју које се граничи са Угандом и Јужним Суданом, пренијела је Синхуа.
Лабораторијски тестови потврдили су присуство еболе соја Бундибугјо, који је први пут идентификован у западној Уганди 2007. године.
Као први забиљежени случај наводи се медицинска сестра која је преминула након симптома укључујући грозницу, повраћање и крварење.
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да је реаговала слањем стручних тимова ради подршке истрази и сузбијању епидемије. Афрички центри за контролу и превенцију болести упозорили су да ризик од ширења повећавају лоша инфраструктура, кретање становништва, као и несигурност у погођеним регионима.
Забиљежен је и увезени случај у Уганди, гдје је преминуо 59-годишњи држављанин ДР Конга, што је додатно појачало забринутост о могућем прекограничном преносу вируса. Ово је 17. епидемија еболе у ДР Конгу од 1976. године, преноси Танјуг.
