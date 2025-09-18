Logo

Ебола опет удара: Преминула 31 особа

18.09.2025

17:08

Ебола опет удара: Преминула 31 особа

У Демократској Републици Конго потврђено је 48 случајева еболе, а преминула је 31 особа, саопштено је из Свјетске здравствене организације /СЗО/.

"Прошле су двије седмице од када је Влада Конга прогласила епидемију еболе. До сада је пријављено 48 потврђених и вјероватних случајева, а 31 особа је умрла", рекао је новинарима у Женеви генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус.

СЗО је доставила више од 14 тона основних медицинских потрепштина, распоредила стручњаке и основала центар за лијечење еболе, гдје се тренутно лијечи 16 пацијената, рекао је Тедрос.

Утврђено је више од 900 контаката и њихово стање се прати, а прва два пацијента која су се опоравила отпуштена су у уторак, додао је он.

Епидемија, прва у земљи у посљедње три године, проглашена је почетком септембра.

Густе тропске шуме Конга су природни резервоар вируса еболе, који изазива грозницу, болове у тијелу и дијареју. Вирус може да се задржи у тијелу преживјелих и поново појави годинама касније.

СЗО је објавила у недјељу да је почела вакцинацију здравствених радника на првој линији фронта и контаката људи заражених еболом у покрајини Касаи у Конгу.

У епицентар епидемије, у мјесту Булапе, достављено је првих 400 доза вакцине против еболе од планираних 2.000.

