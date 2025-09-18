Logo

"Дешавало се да се роде и са двије главе, али ово се није десило" Чудо потресло Србију

Телеграф

18.09.2025

16:50

"Дешавало се да се роде и са двије главе, али ово се није десило" Чудо потресло Србију
Фото: Pexel/Leah Newhouse

Село Лепаја, надомак Мерошине, постало је центар пажње због догађаја који се не памти у историји сточарства, не само у овом крају, већ и у целој југоисточној Србији. Крава Беба, из домаћинства Младеновић, на свет је донијела четири телета, здраву и виталну четворку.

Породица је имала слутњу да ће се десити нешто необично, али нико није очекивао овакво чудо.

- Супруга је претпостављала да ће бити близанци. И сам ветеринар који је осјеменио рекао је да ће бити близанци. Међутим, десило се да буде 2 пута 2 – испричао је Миодраг Младеновић, поносни власник.

Тељење је почело у току ноћи, а породици је помагао Зоран, самоуки ветеринар. Он је, пипајући стомак краве, осјетио необично велики број ногу, али није ни слутио шта се унутра крије.

- Мислио сам да ће бити теле са пет, шест ногу. Дешавало се да се роде и са двије главе, али није ми се десило да се роде четири телета – признао је он, видно изненађен.

Послије трећег телета, Зоран и остали помагачи били су увјерени да је посао завршен и отишли су на кафу. Миодраг је остао са кравом и теладима, а док су они пили кафу, на свет је дошло и четврто теле, преноси портал ВидиВамо.

- Ја не памтим да су се отелила четири телета, чак и у цијелој југоисточној Србији – додао је Миодраг.

Иако су мало ситнији него што је уобичајено, телићи су здрави и снажни. Добили су и имена: Деки, Санела, Касандра и Боки.

- Ја сад имам четири бебе – поносно је рекла Миодрагова супруга, чије су речи најбоље описале радост и срећу која је завладала у дворишту Младеновића.

Овај невјероватни догађај брзо је од‌јекнуо цијелим крајем, а мјештани кажу да се ништа слично не памти. Прича о крави Беби и њеним четворкама постала је права инспирација и доказ да се чуда и даље дешавају, чак и тамо гдје их најмање очекујемо.

(Телеграф)

krava

telad

Србија

