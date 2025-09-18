Logo

Забрана наплате паркинга у Кампусу била исправна и законита

18.09.2025

Одлука Окружног суда у Бањалуци потврдила је да је забрана наплате паркинга у „Универзитетском граду“ била исправна и законита, чиме је стављена тачка на све покушаје опструкције, саопштено је из Градске управе.

Иако је Град, у духу добре сарадње, на састанку са ректором Универзитета понудио компромис, а то је да се заједнички нађе рјешење за паркирање, а заузврат Универзитет помогне Граду уступањем око 100 метара квадратних земљишта потребног за кружну раскрсницу код „Ауди сервиса“ – договори су нажалост пропали под, како се чини – нечијим притиском. Упркос томе, Град је још једном показао да је на страни закона и грађана – навели су из Градске управе.

Тржишна инспекција града у септембру прошле године контролисала је улазак моторних возила у Заштићено подручје Универзитетски град и издала рјешење да им се забрани даље наплаћивање уласка возила.

Наплата уласка моторних возила Кампус Универзитета у Бањалуци, уведена је 1. септембра 2024. године. Идеја је била да од плаћања улаза буду ослобођени запослени и студенти Универзитета, радници Студентског центра “Никола Тесла”, као и корисници пословних простора и службе доставе.

Према предвиђеном цјеновнику, дневна улазница за улазак моторних возила у Универзитетски град за путничка моторна возила износила је 5 КМ, за минибус 10 КМ, а за аутобусе 20 КМ. Цијена мјесечне улазнице за улазак свих врста моторних возила је 40 КМ.

Kampus

Паркинг

Окружни суд Бањалука

