Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана

Извор:
СРНА
18.09.2025
13:29
Коментари:0
Скупштина града Бањалука усвојила је данас пет закључака којима се позива градоначелник Драшко Станивуковић да обустави све радње на спровођењу поступка јавне набавке за изградњу јавне расвјете по ЕСЦО моделу, јер је ријеч о штетном уговору.
Скупштина је на ванредном засједању констатовала да је градоначелник расписао јавну набавку у износу од 35 милиона КМ супротно идејном пројекту и техно-економској анализи коју је изградила Градска управа у износу од 13.392.168 КМ.
"Скупштина града сматра да је градоначелник злоупотријебио овлаштења добијена за спровођење јавне набавке, те се руководство Скупштине обавезује да сву документацију у вези са провођењем јавне набавке за изградњу јавне расвјете достави надлежном тужилаштву", један је од закључака.
Свијет
Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку
У закључцима је наведено и да Скупштина града сматра да се јавна набавка спроводи нетранспарентно и тенденциозно фаворизујући једну компанију на штету домаћих компанија и буџета града.
Од градоначелника се тражи да у писаној форми у року од седам дана достави одговоре на питања одборника постављена на осмој ванредној сједници.
Закључци ступају на снагу даном доношења, а биће објављени у Службеном гласнику града Бањалука.
Станивуковић је рекао да је показао поштовање према Скупштини долазећи три пута на ванредно засједање о тендеру за обнову јавне расвјете у граду.
"Чекамо редовну сједницу, а до тада скупштинска сала не треба да буде доступна за свакакве играрије, као што су три наставка ванредне сједнице о расвјети и нерад", рекао је Станивуковић новинарима у Бањалуци.
Он је додао да ће данас упутити допис Скупштини града да се закаже редовна сједница, која није одржана у претходна три мјесеца.
Хроника
Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!
Предсједник Скупштине града Љубо Нинковић констатовао је да се градоначелник мора уозбиљити и да мора доставити сав потребан материјал како би се заказивале редовне сједнице, те је закључио осму ванредну сједницу.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
4 ч1
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму