Затражено поништавање тендера за расвјету у Бањалуци

Извор:
СРНА
18.09.2025
10:23
Коментари:1
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Маринко Умичевић рекао је да би тендер за јавну расвјету у граду требало поништити ако још није завршен.
У наставку сједнице Скупштине града Умићевић је упитао у којој се фази тренутно налази тендер, да ли постоји записник о том питању, ко и да ли је неопходно да се у тренутној економској ситуацији мијења комплетна јавна расвјета у граду.
"Тај тендер од 35 милиона КМ за јавну расвјету је циљано ишао на то да неко други заради", рекао је Умичевић, који сматра да треба расписати нови ако овај није завршен.
Одборник СПС-а Саша Глигорић рекао је да је неко у Градској управи очигледно одустао од најповољнијег тендера и најниже цијене за обнову јавне расвјете.
Градоначелник Драшко Станивуковић рекао је да трошкови за електричну енергију тренутно коштају Бањалуку четири милиона КМ.
Он је истакао да је расвјета стара, да је у појединим приградским насељима и нема, а другим фирмама се плаћа њено одржавање, те да су то разлози због чега се мора приступити тендеру који је понуђен.
"Сијалице су жуте на сваких 50 метара у самом центру града. То све треба да буде нова лед расвјета, која се пригуши кад нема саобраћаја", навео је Станивуковић, те додао да ће бити освијетљено 50 улица, као и зоне за шетање.
Он је навео да је фирма која прође на тендеру обавезна да 15 година одржава постављену јавну расвјету.
