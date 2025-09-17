Logo

Бањалука остаје у мраку: Ево гдје све неће бити струје

Извор:

АТВ

17.09.2025

07:52

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 11 часова бити дијелови Алеје Светог Саве, улица Бана др Тодора Лазаревића, Бана Лазаревића, Новака Пивашевића и Симе Шолаје, а од 11.30 до 13.30 часова дио улице Владике Платона, саопштили су из "Електрокрајине".

"Без напајања електричном енергијом од девет до 13.30 часова остаће и дио насеља Љубачево", навели су из овог предузећа.

"Струје неће бити од 8.30 до 14.30 часова у дијеловима улица Симеуна Ђака, Косовке дјевојке, Симе Миљуша, Милана Карановића, Стевана Првовјенчаног, Јосифа Панчића, Др Војислава Ђеде Кецмановића, Јована Јанчића, Косте Јарића, Милице Стојадиновић Српкиње, Саничких жетелаца, Српских устаника, Југ Богдана и Церској, те Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара Степе Степановића и Булевара Десанке Максимовић", истакли су из "Електрокрајине".

Тагови:

struja

Бањалука

11

23

