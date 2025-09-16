Хаварија: Бањалука "стала" у подне

Извор:
Маркети, радње, семафори – све је у подне стало. Трећина Бањалуке је остала без струје.
У више бањалучких насеља, за око 36.000 потрошача настао је колапс. Хаварија је избила на прекидачима далековода Приједор 1 и 2 у трафостаници „Бањалука шест“ у власништву „Електропреноса БиХ“.
„Ми смо због санације тих кварова морали да искључимо 110 киловолтне сабирнице и с те стране радијално остављене Бањалука 3 и 4 су остале без напајања. Након што су радници ЕП БиХ, оперативног подручја Бањалука врло брзо отклонили те кварове поново смо пустили под напон 110 kV сабирнице и трафостанице Бањалука 3, 4 и 6. Одређено вријеме било је потребно и да електродистрибуција врати напон", каже Срђан Мазалица, директор Оперативног подручја Бањалука, Електропренос БиХ.
У помоћ су им стигле и колеге из „Електрокрајине“. Тамо кажу да је да је око 13 часова почело постепено напајање потрошача.
„Кочићев вијенац је једно од бањалучких насеља које је остало без електричне енергије. Грађани негодују – без струје није лако. Трајало је то сат и по до два, довољно да, како су нам се неки пожалили, угрози и пословање.“
У 21. вијеку овакве ствари не би смјеле да се дешавају – порука је грађана. Многи страхују и од понављања сценарија од прошле године када је готово цијели региона остао без струје.
„Било је неких сат и по нестало и онда је дошло, па опет нестало, па опет дошло. Лоше је.“
„Мени се угасе све машине, пошто имам радњу. Никада нас не обавијесте ни када ће нестати ни када ће доћи. Укључе по нахођењу. Ризик је да нам оду те машине, то се већ дешавало.“
„Није нормално, није. То је стварно... Неко ту гријеши.“
„Да је незгодно јесте. Није згодно, поготово мајке које имају малу дјецу и старије особе...“
„Машина је радила, па престала, рерна је радила, па престала, али наставићемо, стићи ћемо", кажу грађани.
На срећу, стигао је и ручак на вријеме. На квару се радило пуном паром, па су за неколико часова сва домаћинства имала струју.
