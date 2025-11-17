Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке

Извор:
СРНА
17.11.2025
20:24
Коментари:0
Влада Федерације БиХ усвојила је данас у Мостару више приједлога и нацрта закона из области правосуђа, финансија, социјалне заштите, тржишта рада и развоја подузетништва, те одобрила нови циклус кредитних пласмана Развојне банке ФБиХ.
На приједлог Федералног министарства правде, утврђен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку, којим се уводи транспарентнији систем додјеле одбрана по службеној дужности, заснован на листама бранилаца формираним по абецедном реду, а циљ је равномјерно учешће адвоката и спречавање злоупотреба, саопштено је из Владе ФБиХ.
Остали спортови
Дарко Савић поново на челу Борца
Федерално министарство финансија представило је приједлог закона о фискализацији трансакција, којим се, уз примјену савремених техничких рјешења, настоји обезбиједити потпуна евиденција пословних трансакција, смањење пореске евазије и јачање фискалне дисциплине.
Утврђен је и нацрт закона о измјенама и допунама Закона о хранитељству, усмјерен на унапређење материјалног положаја хранитељских породица, повећање накнада и увођење стручне подршке и савјетовања.
Влада је усвојила и Приједлог закона о друштвеном предузетништву, којим се дефинише статус друштвених предузећа, њихов регистар, надзор и систем подстицаја, укључујући пореске и царинске олакшице. Закон је усклађен са развојним политикама ФБиХ и ЕУ.
Република Српска
Додик: Снага Српске је у њеним људима
Донесена је и одлука о одобравању пласмана кредитних средстава Развојне банке у оквиру програма подршке развоју, предузетништву и занатству, која ће бити одобравана на рок до седам година, са грејс периодом до двије године и каматном стопом од 0,9 одсто.
Из Владе је наведено да усвојени материјали представљају наставак реформских процеса у ФБиХ и јачање институционалних оквира у кључним секторима.
Најновије
Најчитаније
22
05
21
56
21
54
21
48
21
44
Тренутно на програму