Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке

Извор:

СРНА

17.11.2025

20:24

Коментари:

0
Влада ФБиХ: Одобрен нови циклус кредитних пласмана Развојне банке
Фото: АТВ

Влада Федерације БиХ усвојила је данас у Мостару више приједлога и нацрта закона из области правосуђа, финансија, социјалне заштите, тржишта рада и развоја подузетништва, те одобрила нови циклус кредитних пласмана Развојне банке ФБиХ.

На приједлог Федералног министарства правде, утврђен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку, којим се уводи транспарентнији систем додјеле одбрана по службеној дужности, заснован на листама бранилаца формираним по абецедном реду, а циљ је равномјерно учешће адвоката и спречавање злоупотреба, саопштено је из Владе ФБиХ.

darko savić

Остали спортови

Дарко Савић поново на челу Борца

Федерално министарство финансија представило је приједлог закона о фискализацији трансакција, којим се, уз примјену савремених техничких рјешења, настоји обезбиједити потпуна евиденција пословних трансакција, смањење пореске евазије и јачање фискалне дисциплине.

Утврђен је и нацрт закона о измјенама и допунама Закона о хранитељству, усмјерен на унапређење материјалног положаја хранитељских породица, повећање накнада и увођење стручне подршке и савјетовања.

Влада је усвојила и Приједлог закона о друштвеном предузетништву, којим се дефинише статус друштвених предузећа, њихов регистар, надзор и систем подстицаја, укључујући пореске и царинске олакшице. Закон је усклађен са развојним политикама ФБиХ и ЕУ.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Снага Српске је у њеним људима

Донесена је и одлука о одобравању пласмана кредитних средстава Развојне банке у оквиру програма подршке развоју, предузетништву и занатству, која ће бити одобравана на рок до седам година, са грејс периодом до двије године и каматном стопом од 0,9 одсто.

Из Владе је наведено да усвојени материјали представљају наставак реформских процеса у ФБиХ и јачање институционалних оквира у кључним секторима.

