Вулић: Сједница у тону апсолутног политиканства

Извор:

СРНА

17.11.2025

19:47

Коментари:

0
Предсједавајућа Клуба СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић оцијенила је да је данашња сједница протекла у тону апсолутног политиканства појединих посланика и беспотребних напада на Министарство финансија и трезора у Савјету министара.

Она је у изјави новинарима подсјетила да СНСД од почетка заговара став да ће поштовати слово закона и Устава, имајући у виду да су све вријеме били у консултацијама са министром финансија и трезора у Савјету министара Срђаном Амиџићем и његовим тимом.

Петер Сијарто-23092025

Свијет

Сијарто запријетио Зеленском због изјава о испорукама руске нафте

- Апсолутно смо се залагали да се испоштују права запослених. Све оно што није било у оквиру Устава и закона ми нисмо могли подржати, али овај данас смислени и проводиви приједлог буџета за нас је био прихватљив, искључиво и са акцентом мислећи о запосленим у институцијама БиХ - нагласила је Вулићева.

У вези са политиканством и беспотребним нападима на Министарство финансија и трезора током сједнице о буџету, Вулићева је упитала шта би парламентарци могли боље знати од људи који 20 година раде у ресорном министарству.

- Једна колегиница је рекла да је /шефу Делегације ЕУ Луиђију/ Сореки главни циљ да се сачува БХРТ и да је то један од европских приоритета. Па ево ми из Републике Српске, односно, СНСД-а немамо апсолутно ништа против да ЕУ плати БХРТ-у дуг - навела је она.

Месо

Друштво

Припрема меса за зиму: Важна контрола на присуство трихинеле

Вулићева је напоменула да нема ништа против да плате БХРТ-у, напомињући да се не може у буџет "углављивати нешто што не постоји".

- Не можемо дозвољавати даљи интервенционизам Кристијана Шмита. Устав је јасно дефинисао да институције културе и БХРТ нису дио Устава. Самим тим, како очекујете да министар или било ко, Представнички дом и Савјет министара, буду мађионичари па да мјењају Устав - рекла је Вулићева.

Она је нагласила да је то апсолутно неприхватљиво и да представља пренос надлежности.

- Безброј пута сам поновила да је све што је пренос надлежности за нас неприхватљиво, ма колико то неком било увредљиво - рекла је Вулићева.

Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Процес усвајања буџета - доказ да политички безобразлук нема границу

Одговарајући на новинарско питање у каквом стању је БиХ након 30 година Дејтона, Вулићева је истакла да Република Српска поштује свако слово овог међународног споразума.

- Република Српска је 21. новембар уврстила у свој календар празника и не ради се тај дан. Ми поштујемо слово Дејтона. У Федерацији БиХ се тај датум не поштује већ се слави 25. новембар - рекла је она истичући да се Република Српска залагала за слово Дејтона док се ФБиХ залагала за његов дух.

Указујући на неискрене намјере из ФБиХ да БиХ функционише на систему Дејтона, Вулићева је истакла да само Република Српска у ових 30 година поштује Дејтон док се у ФБиХ све вријеме саботира његова имплементација.

Хороскоп, паре

Занимљивости

Ова три знака ће се обогатити до краја године: Да ли сте међу њима?

- Онда је право питање за челнике из ФБиХ – куда иде БиХ, а не за нас из Републике Српске - додала је она.

