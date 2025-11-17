Колективни уговор за раднике локалних управа 5. јануара - усаглашен нацрт

Аутор:Андреа Јаглица
17.11.2025
19:27
Коментари:0
Рад ноћу биће плаћен додатних 35%, рад за празнике још пола у односу на основни обрачун, посебни услови рада биће од 5 до 30% више плаћени, ризични послови 15% - и све то заједно, уколико је примјењиво. Примјењиваће се све то од јануарске плате у 2026. години за око 10 хиљада радника у јавној управи 12 градова и 52 општине Републике Српске.
Прописана је и амортизација за властита возила од 20% на цијену горива, 10% на цијену рада за повећане трошкове терена, трошкови на годишњем одмору, пола сата паузе у склопу пуног радног времена, годишњи од најмање 20 радних дана, максимални отказни рок до 90 дана за 30 година стажа, максималне отпремнине до 50% плате за сваку годину стажа, накнаде и одсуства за синдикалне представнике, представници за заштиту и здравље на раду. Синдикат данас слави најбољи колективни уговор икад.
"Оно што је новина у овом колективном уговору је свакако су права која проистичу из међународних конвенција која се тичу одсуства, увећања по основу природе посла, сложености послова, увећања годишњих одмора, неке одредбе које до сада нисмо имали, тако да ја могу да кажем, искажем своје лично задовољство и да поручим радницима јединица локалне самоуправе да ће добити сигурно најбољи колективни уговор који до сада, ево, још није био у Републици Српској", рекао је предсједник Синдиката управе Републике Српске Божо Марић.
Синдикат локалне самоуправе наглашава да је Влада дала гаранцију да ниједна ријеч и ниједан захтјев у усаглашеном тексту Колективног уговора неће бити измијењена до потписивања уговора 5. јануара. Констатују данас и да разумију да Колективни уговор не може бити потписан прије него што 1. јануара на снагу ступи Закон о платама запослених у органима јединице локалне самоуправе, којим ће, између осталог, бити подигнута цијена рада на 120 до 160 марака, с резултатом од око 10% повећања плата у јавној управи локалних заједница. Мир, срећа и достојанствен рад трајаће све док послодавци буду поштовали Колективни уговор.
"Надамо се да ће послодавци, односно начелници и градоначелници поштовати овај Колективни уговор. У ранијем периоду било је ситуација у многим локалним заједницама гдје се није поштовао Колективни уговор, гдје смо имали заостатке плата, гдје смо имали заостатке топлог оброка и регреса, гдје синдикат морао да се служи протестима, гдје радници су тужили, гдје су добијали своја примања преко суда", истиче предсједник Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске Бранко Зеленовић.
А послодавци, односно општине и градови, имају рок до 10. децембра да се изјасне о нацрту Колективног уговора.
"Тако да бисмо ми са почетком нове године имали усаглашен текст Колективног уговора, започели преговоре, завршили, одржали одбор за унутрашњу политику, сједницу Владе и исти дан потписали Колективни уговор", изјавила је министар локалне управе и самоуправе Републике Српске Сенка Јујић.
Синдикат је прије 8 дана прозвао министра управе и локалне самоуправе да је обманула 10 хиљада радника јавне управе у локалним заједницама. Министар је данас саопштила да је текст Нацрта усаглашен прије 10 дана. Синдикати до 22. децембра треба да предложе преговараче – за Колективни уговор, који је усаглашен. Преговори за Уговор, који је усаглашен, почињу 5. јануара, када је предвиђено и потписивање Колективног уговора. То су детаљи данас потписаног плана активности – осим, како је наведено у Плану, у случају непредвиђених околности.
