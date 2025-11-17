Logo
Каран: 23. новембра још једна битка коју ће Српска добити

Извор:

АТВ

17.11.2025

19:05

Коментари:

1
Додик и Каран у Шипову
Фото: Screenshot / X

Кандидат СНСД-а на предстојећим пријевременим изборима за предсједника Републике Српске Синиша Каран изјавио је данас у Шипову да је Република Српска прије три године изабрала свог предсједника, те да је 23. новембра још једна од битака коју ће Српска добити.

"Ово нису обични избори, важност ових избора је далекосежна. Не смијемо дозволити да нам неки Шмит руши Устав и смјењује легитимно изабране представнике", рекао је Каран током разговора са грађанима у Шипову.

Каран је поручио да је народ снага СНСД-а, те да је част бити представник таквог народа.

"Идемо у побједу. Глас за Синишу Карана је глас за Републику Српску", истакао је Каран.

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да ова странка, са својим коалиционим партнерима 23 године води Републику Српску, која данас има најбољу полицију у региону, стабилне плате и пензије, највише запослених, инвестиције...

"Ми смо знали ако немамо државу немамо слободу. Зато смо чували и градили Републику Српску и не смијемо је препустити", поручио је Додик.

Додик је нагласио да је Синиша Каран његов избор за предсједника Републике, те да они који не гласају за Карана, глас заправо дају Шмиту.

"Кад гласате за Карана, гласате за мене. Наставићемо заједно да радимо, да побољшамо инфраструктуру, повећамо пензије, радимо на побољшању сваке сфере друштва", рекао је Додик.

Додик је напоменуо да је циљ и да се у свакој општини изграде смјештајни капацитети у вртићима, да сва дјеца имају мјесто за боравак, те да се школе прилагоде реалном животу и потребама.

Начелник општине Шипово Милан Ковач истакао је да ће ови избори ојачати институцију предсједника Републике.

"Кључ је да изађемо на изборе и подржимо политику којој је Република Српска на првом мјесту", поручио је Ковач.

Додик: Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да Република Српска 23. новембра бира предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој.

"Бирамо Синишу Карана - сигурност и наш пут напријед", рекао је Додик у разговору са грађанима у Шипову.

Он је додао да је Шипово мјесто гдје природа, народ и традиција дишу заједно.

"И сваки пут кад дођем овдје, видим колико Република Српска има потенцијала - у људима, у земљи, у будућности коју заједно градимо. Зато 23. бирамо предсједника који зна да сваки крај Српске заслужује пажњу и развој", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Милорад Додик

СНСД

Коментари (1)
