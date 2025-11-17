Врањеш: На дјелу покушај прекрајања изборне воље српског народа бошњачким гласовима по "Шмитовом рецепту"

Извор:
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш изјавио је да грађани Републике Српске треба да имају на уму да се тренутно покушава успоставити вид изборног инжењеринга како би се на бази око 40.000 бошњачких гласова прекројила воља српског народа и наставило са обесправљивањем Републике Српске.
Врањеш је Срни рекао да је хаос који је настао око ових избора наметањем и свиме што је урађено, сада створио једну нову ситуацију, да не постоји могућност да се гласа за бошњачког потпредсједника и покушава се поново направити инжењеринг да се бошњачки гласови усмјере ка кандидату опозиције и на тај начин да се прекроји воља српског народа у Републици Српској.
Он је истакао да би прекрајање воље српског народа на изборима за предсједника Републике Српске помоћу бошњачких гласова био наставак обесправљивања Републике Српске "по Шмитовом рецепту".
Врањеш је рекао да се нада да ће српски народ бити свјестан ове опасности и да ће их то додатно мотивисати да изађу на изборе и не дозволе да некакави бошњачки гласови превасходно из дијаспоре, који чак и не живе у Републици Српској, одлучују о њиховој судбини.
- Ако се то деси онда је стварно нешто чиме ће Република Српска да буде угрожена, ја се искрено надам да до тога неће доћи - рекао је Врањеш који је у Центру "Сава" присуствовао свечаности поводом 30 година од потписивања Дејтонског споразума у организацији Социјалистичке партије Србије.
