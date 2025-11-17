Једноставни трикови за прање фармерки: Задржаће боју и изгледати као нове

Извор:
Већ након пар прања, Ваше тамне фармерке изгледају изблиједило и изношено — али није крив само тексас, него начин на који перете. Уз пар једноставних трикова, можете спријечити да фармерке изблиједе и да задрже боју и продужите им живот.
Тексас тканина је обојена индигом, који се налази само на површини влакана, а не унутар њих. Кад перете у топлој води, влакна се шире и боја испире.
Агресивни детерџенти, посебно они са бјелилима или ензимима, додатно оштећују боју.
Дугачак програм прања + јака центрифуга повећавају хабање и трење – тиме боја брже одлази.
Много људи пере џинс пречесто — док стручњаци препоручују да то буде ријетко.
Ево конкретних правила која стварно праве разлику:
Идеално је прати џинс само сваких 5–10 ношења, осим ако нису јако прљави. Мање прања значи мање шансе да боја исперете.
Топла вода је ваш највећи непријатељ кад је у питању очување индига. Хладна или млака прања су најбезбједнија.
Прије него што их ставите у веш машину: окрените их на унутрашњу страну, закопчајте дугмад и рајсфершлусе. То смањује трење на бочном дијелу и помаже да боја остане.
Бирајте течне детерџенте намијењене тамним тканинама — избјегавајте бјелила и оптичка посвјетљивача. Такође, не сипајте превише прашка – висока концентрација може имати контраефекат.
Што је прање краће и циклус центрифуге блажи, то је мања шанса да тексас страда од трења.
Заборавите сушилицу — топлота може додатно оштетити влакна и изблиједити боју. Сушите џинс на равној површини или окачите у хладу, избјегавајући директно сунце.
Повремено (нпр. једном на пар мјесеци), можете намочити џинс у хладној води са кашичицом бијелог сирћета — то помаже да се боја „закључа“ у влакна.
Стручњаци се слажу — прањем схватите џинс као инвестицију: што рјеђе перете, дуже ће боја и облик остати. Ако нису упрљани, освјежите их тако што ћете их провјетрити, објесити на ваздух или користити спреј за текстил.
Ако примјените правила: прање на 20 °Ц, окренути наопачке, благ детерџент, сушење у хладу — онда ћете задржати онај богат, тамни тон дуже, можда и годинама. И тај осјећај када их поново обучете — да изгледају скоро као нове — је стварно прелијеп.
Ако сте до сада прали џинс као обичан памук, пробајте сњедећи пут да промијените приступ: перите рјеђе, хладно и њежно. Видјећете разлику — боја џинса ће опстати, а Ваш омиљени пар ће остати „онај прави“.
