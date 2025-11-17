Logo
Large banner

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

Извор:

Б92

17.11.2025

10:14

Коментари:

0
Кисели купус
Фото: YouTube/Screenshot

Ако се кисели купус поквари, нема сарме и нема веће трагедије него кад у децембру отворите буре, а изнутра вас дочека блиједа, мекана, упропашћена главица.

Нема зимског стола без киселог купуса. То је основа свега, од салате до сарме. Али да би био хрскав, мирисан и употребљив до пролећа, важно је да се испоштује неколико ситница, оних које праве огромну разлику.

Прије него што дођемо до кључна три правила, има и један мали трик да купус буде укуснији. У расол убаците мало шећера или меда. Не мијења рецепт, не ремети ништа, а лијепо заокружи киселину и стабилизује укусе. Једноставно ради посао.

Секта 2

Свијет

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Посуда је прва ствар о којој не смијете да размишљате олако. Најбоље су глинене, дрвене или стаклене, јер су природне и не реагују са киселином. Металне и пластичне заобиђите, посебно ако су старије.

Прије припреме све добро оперите топлом водом, содом бикарбоном и сирћетом, па оставите да се потпуно осуше. Што је посуда чистија и сувља, то је купус сигурнији.

Купус се ређа у чисту посуду и прелива расолом до врха. Главице морају бити потпуно потопљене. Ако мало штрчи, пропада. То је правило које не прашта.

А сад оно најважније. Три услова без којих нема доброг киселог купуса.

Температура:

Купус најбоље подноси хладноћу. Идеално је од 0 до 5 степени. Ако је топлије, укисели се пребрзо, презре, омекша. Ако је хладније, зна да се заледи и да се касније распада. Зато подрум, шпаиз или хладна тераса – али само ако температура никад не пада испод нуле.

Освјетљење

Купус не воли свјетлост. Чувајте га у мраку или полутами. Сунце и јача вјештачка свјетлост кваре боју, разлажу витамине и утичу на укус. То је најтиши непријатељ зимнице.

Влажност

Расол мора стално да покрива купус. Ако га нема довољно, доливајте. Ако се превише изгуби, купус почне да тамни и жилави. Не чувајте га на сувим, претоплим мјестима јер се расол брже губи. Само мало одржавања и зимница остаје стабилна до марта.

Кад се испоштују ова три правила, купус преживи све: и зиму, и сарму, и гозбена недјељна ручавања. А ви мирни, јер знате да вас буре неће издати кад вам је најпотребније.

(б92)

Подијели:

Тагови:

kiseli kupus

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruža cvijet

Култура

Умро чувени текстописац

23 мин

0
Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Занимљивости

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

29 мин

0
Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Друштво

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

32 мин

0
Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

Хроника

Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

35 мин

0

Више из рубрике

Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

Савјети

Три ствари за дјецу никад не купујте половне: Могу да буду опасне

55 мин

0
Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

Савјети

Уз ове савјете сарма ће вам бити преукусна

1 ч

0
Ко би требало да избјегава нар?

Савјети

Ко би требало да избјегава нар?

2 ч

0
Трикови који чувају ваш ауто зими и скраћују вам муке

Савјети

Трикови који чувају ваш ауто зими и скраћују вам муке

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Казна Вукалићу најстрожа у историји Кантоналног суда у Бихаћу

10

14

Најчешће грешке због којих вам се кисели купус квари

10

04

Умро чувени текстописац

09

58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

09

55

Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner