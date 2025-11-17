Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

17.11.2025
Божићни пост почиње 28. новембра и трајаће све до Бадњег дана, 6. јануара 2026. године. Иако многи пост доживљавају само као уздржавање од одређене хране, суштина је далеко дубља.
Стручњаци истичу да пост није луксузно уживање у посним јелима, већ процес који обухвата и тијело и душу.
У разговору за Јутарњи програм Прве, отац Арсеније Арсенијевић, старјешина Вазнесењске цркве у Београду, објаснио је шта заправо значи пост, на шта треба обратити пажњу и које су најчешће грешке.
Поводом тврдње да током поста не би требало гледати серије, отац Арсеније је објаснио да је пост свеобухватан и да представља припрему, попут кондиционог тренинга спортисти.
''Пост подразумијева свеукупно уздржавање. Тјелесни пост је ту да нам буде одскочна даска. Као што спортиста без кондиционог тренинга не може да покаже своју вјештину, тако и нас пост припрема. Духовни дио одрицања, приближавање Богу и дјела која чинимо, треба да нас удаље од свега што нас кочи. Ако смо непрекидно у информацијама — серијама, утакмицама,забави или преоптерећености вијестима — нема мира. Човјек треба да се умири, да сабере мисли, да се моли, чита духовне књиге, иде на богослужења и причешће. Тада осјећа како се живот мијења'', објаснио је он.
На почетку поста многи осјете нервозу или немир, често због промијене исхране. Отац Арсеније истиче да су те реакције нормалне, јер је свака промјена стила живота стрес за организам.
''Када се нешто у животу мијења, јавља се немир. Људи оду на одмор, па им треба неколико дана да се адаптирају. Тијело се буни јер тежимо инерцији, а пост је нагла промјена. Желимо да будемо бољи, да личимо на свог Творца, а не на нечастивог — и против тога се јавља отпор'', рекао је.
Правила поста су строга, али нису иста за свакога. Здравствено стање, обавезе и физички напор у великој мјери утичу на то како ће неко постити.
''Правила поста почињу од најстрожих, па се ублажавају. Али свако треба да поштује сопствене границе. Труднице, болесници, људи који обављају тежак физички рад — не могу да посте исто као они који раде у канцеларији. Недопустиво је изједначити те категорије, јер неко у већем напору може озбиљно да се разболи'', објашњава отац Арсеније.
Једна од најопаснијих грешака је помисао да је тјелесно уздржавање довољно.
''Тјелесни пост није једина сврха. Лако се упада у гордост и сујету — човјек помисли да је, зато што се нечега одрекао, бољи од других. Суштина је у смирењу. Кроз нервозе схватамо да не можемо ни најмању ствар сами. Тада добијамо љубав и разумијевање према другима, умјесто да убјеђујемо себе да смо најбољи'', рекао је он, преноси Стил.
''Умирите дух и тијело кроз пост, кроз размишљање о Богу. Истерајмо страх из срца — Бог је ту, чува нас. Када јачамо вјеру, постајемо бољи у сваком погледу'', поручио је отац Арсеније.
