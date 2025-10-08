Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

Извор:
Једна мачка из САД која је нестала прије неколико недјеља вратила се кући, у продавницу Лоус у Вирџинији тако што је стигла камионом! Њу су довезли радници који су возили робу до компанијске продавнице у другој држави: два радника из Лоуса у Ричмонду покупила су Френсин из дистрибутивног центра компаније у Гарисбургу, у Сјеверној Каролини.
Френсин се тако вратила на "посао" гдје је позирала за фотографисање и забављала се са купцима.
"Френсин је једна од нас", рекао је шеф продавнице Вејн Шнајдер и додао да је незамењива продавници и запосленима, али и купцима који је свакодневно виђају.
Френсин проводи вријеме за шалтером за подршку корисницима или у сезонском дијелу продавнице, али се све пореметило у септембру када је продавница унијела артикле за предстојећу божићну сезону. Генерални директор продавнице Мајк Сида рекао је да су нови артикли и другачији распоред можда навели Френсин да потражи удобност на другом мјесту.
Након што запослени нису видјели Френсин неколико дана, прегледали су снимке са камера. Мачку су видјели у одјељењу за кућне апарате, а затим на одјељењу за пријем, гдје је улетјела у камион, а потом је менаџер затворио врата камиона и отишао у Гарисбург, око 137 километара јужније. Кад је камион стигао до дистрибутивног центра, Френсин је излетјела из камиона.
Канцеларија за контролу животиња поставила је замке у дистрибутивном центру, а фотографије Френсин биле су свуда излијепљене. Центар је имао десетине камера за праћење, а Лоус је донио термалне дронове да испитују подручје.
У суботу је Френсин примјећена на камери у близини дистрибутивног центра. Након што је постављено још замки, оне су провјераване током ноћи и у једном моменту је Френсин ухваћена, а већ наредног дана су менаџери Лоуса отишли по своју мачку маскоту.
