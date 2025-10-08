Logo

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

08.10.2025

15:55

Коментари:

0
Три држављанина Турске приведена су у Будви након што су покушали да побјегну послије отмице једног лица.

Грађани су данас око 12.30 часова пријавили полицији да је неколико лица у Доситејевој улици у Будви насилно убацило једно лице у возило "мерцедес" С класе, подгоричких регистарских ознака, које се потом великом брзином удаљило ка Котору, , саопштила је Управа полиције Црне Горе.

Услиједила је потјера за "мерцедесом" којег је Интервентна јединица сустигла код тунела Могрен, гдје је возач, када је схватио да ће бити ухваћени, нагло дао гас и кренуо да претиче колону и том приликом изазвао је саобраћајну незгоду ударивши три возила.

policija Srbija

Хроника

Дјед камионџија усмртио жену, па побјегао: Огласила се полиција о језивој незгоди

Потом је слетио са пута у мјесту Пољице, али је возач успио да изађе, уђе у друго возило и побјегне.

Полиција је у возилу "мерцедес" затекла сувозача и лице које је насилно убачено у возило, додају у саопштењу.

Грађани су у међувремену пријавили полицији да је возач "мерцедеса" ушао у "пежо" и да се то возило великом брзином удаљило ка Будви. Полиција је сустигла и зауставила возило, у којем су била три лица, од којих је једно лице имало документа, а друга два нису.

"Сва лица су држављани Републике Турске. Они су доведени у просторије Одјељења безбједности Будва", навели су из Управе полиције.

