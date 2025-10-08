Logo

Аутом на раскрсници ударио мајку и бебу, семафор није радио

Извор:

Индекс

08.10.2025

13:18

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција је око 10:45 сати добила пријаву о саобраћајној несрећи која се догодила на крижању Улице града Маинза и улице Јанка Граховара.

Дошло је до налета возила на двије особе, потврђено нам је из полиције. Обје особе су превезене у Клинику за д‌јечје болести у Клаићевој.

У току је полицијски увиђај након којег ће бити познато више информација о узроцима несреће.

Читалац Индекса је рекао да је у тренутку несреће на тој раскрсници била искључена сигнализација због радова на семафору. Нагласио је да је ауто ударио мајку и бебу.

(Индекс)

Подијели:

Таг:

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Granica Granicni prelaz Hrvatska

Регион

Србин ухапшен на граници с Хрватском: Разоткрио га ДНК!

1 ч

0
Велика акција европских тужилаца и полиције у Хрватској

Регион

Велика акција европских тужилаца и полиције у Хрватској

2 ч

0
Двоје људи мртво у стану, сумња се на "тихог убицу"!

Регион

Двоје људи мртво у стану, сумња се на "тихог убицу"!

6 ч

0
Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

Регион

Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner