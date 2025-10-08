Аутом на раскрсници ударио мајку и бебу, семафор није радио

Извор:
Индекс
08.10.2025
13:18
Коментари:0
Загребачка полиција је око 10:45 сати добила пријаву о саобраћајној несрећи која се догодила на крижању Улице града Маинза и улице Јанка Граховара.
Дошло је до налета возила на двије особе, потврђено нам је из полиције. Обје особе су превезене у Клинику за дјечје болести у Клаићевој.
У току је полицијски увиђај након којег ће бити познато више информација о узроцима несреће.
Читалац Индекса је рекао да је у тренутку несреће на тој раскрсници била искључена сигнализација због радова на семафору. Нагласио је да је ауто ударио мајку и бебу.
(Индекс)
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму