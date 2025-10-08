Logo

Велика акција европских тужилаца и полиције у Хрватској

Извор:

Индекс

08.10.2025

11:23

Коментари:

0
Велика акција европских тужилаца и полиције у Хрватској

Европско тужилаштво у сарадњи с полицијом од јутра проводи мјере и радње како би се осигурали докази у склопу истражних радњи везаних уз сумње на злоупотребу средстава из фондова Европске уније при обнови објеката Опште болнице Вараждин и Специјалне болнице за медицинску рехабилитацију Вараждинске Топлице, јавља Јутарњи лист.

Из незваничних извора се сазнаје да су полицијски службеници рано јутрос по налогу ЕППО-а дошли на кућне адресе шефова двије здравствене установе. Проводе се претраге домова, а истражитељи су им одузели телефоне. Директор Опште болнице Вараждин Дамир Пољак није одговарао на позиве.

У круговима блиским истрази спомиње се и име вараждинског жупана Анђелка Стричака. За сада нема информација о томе је ли и он обухваћен овим радњама истражитеља. Истражиоци су наводно упали и у просторије Вараждинске жупаније.

24sata незванично сазнаје да су истражиоцима у фокусу послови и повлачење новца из ЕУ фондова за вријеме кад је министар био Вили Берош, који већ има оптужницу за злочиначко удружење у склопу којег су се набављали уређаји пренадуваних цијена.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

akcija

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Руси заузели кључни мост и ушли у центар Купјанска, кијевске снаге се повлаче

Свијет

Руси заузели кључни мост и ушли у центар Купјанска, кијевске снаге се повлаче

2 ч

0
Војина Ћетковића затекла вијест о смрти кума Шотре "Написао ми је улогу да бих отплатио кредит"

Култура

Војина Ћетковића затекла вијест о смрти кума Шотре "Написао ми је улогу да бих отплатио кредит"

2 ч

0
kreditna kartica, prevara

Економија

Строжа правила за уплате. Грешка људе може скупо коштати

2 ч

0
ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

Свијет

ФСБ ухапсила агента: Подметнуо експлозив испод аутомобила припадника МО Русије

2 ч

0

Више из рубрике

Двоје људи мртво у стану, сумња се на "тихог убицу"!

Регион

Двоје људи мртво у стану, сумња се на "тихог убицу"!

6 ч

0
Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

Регион

Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

14 ч

0
Љекар рањен на 50 метара од полицијске станице

Регион

Љекар рањен на 50 метара од полицијске станице

17 ч

0
Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

Регион

Са хрпом пара кренуо преко границе и попио огромну казну

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner