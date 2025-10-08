Велика акција европских тужилаца и полиције у Хрватској

Извор:
Индекс
08.10.2025
11:23
Коментари:0
Европско тужилаштво у сарадњи с полицијом од јутра проводи мјере и радње како би се осигурали докази у склопу истражних радњи везаних уз сумње на злоупотребу средстава из фондова Европске уније при обнови објеката Опште болнице Вараждин и Специјалне болнице за медицинску рехабилитацију Вараждинске Топлице, јавља Јутарњи лист.
Из незваничних извора се сазнаје да су полицијски службеници рано јутрос по налогу ЕППО-а дошли на кућне адресе шефова двије здравствене установе. Проводе се претраге домова, а истражитељи су им одузели телефоне. Директор Опште болнице Вараждин Дамир Пољак није одговарао на позиве.
У круговима блиским истрази спомиње се и име вараждинског жупана Анђелка Стричака. За сада нема информација о томе је ли и он обухваћен овим радњама истражитеља. Истражиоци су наводно упали и у просторије Вараждинске жупаније.
24sata незванично сазнаје да су истражиоцима у фокусу послови и повлачење новца из ЕУ фондова за вријеме кад је министар био Вили Берош, који већ има оптужницу за злочиначко удружење у склопу којег су се набављали уређаји пренадуваних цијена.
(Индекс)
Свијет
2 ч0
Култура
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
43
13
30
13
28
13
28
13
24
Тренутно на програму