Пљачкаши банке однијели плијен вриједан 30 милиона евра

Пљачкаши су однијели плијен вриједан око 30 милиона евра из око 3.200 сефова у трезору банке у Гелзенкирхену, рекли су њемачки истражиоци и извори надлежни за безбједност.

Погођено је више од 2.500 клијената, што би потенцијално могло да учини ову пљачку једном од највећих у савременој историји Њемачке.

Провала је откривена јуче ујутру након што се активирао противпожарни аларм, преноси агенција ДПА.

Данас се око 200 забринутих клијената окупило испред банке тражећи информације о својим вриједним стварима.

Поједини су покушали да уђу у зграду на силу, што је навело полицију да затвори филијалу.