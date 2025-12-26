Logo
Донио уштеђевину, па изазвао пожар у банци: Многи клијенти остали без новца

26.12.2025

12:57

Фото: Pixabay

У Бугарској је избио пожар који је ојадио и банку и клијенте, када је изгорјело на десетине хиљада евра.

У пословници банке у Горњој Орјаховици у Бугарској избио је пожар након што су се запалиле новчанице које су биле натопљене нафталинским куглицама.

Инцидент се догодио када је старији мушкарац дошао у банку како би положио уштеђевину од око 4.000 лева (приближно 2.050 евра), са планом да се средства након Нове године аутоматски конвертују у евре, пренијели су локални медији.

Како је дошло до пожара

Каснијом провјером утврђено је да је новац чуван у ормару заједно са гардеробом третираном нафталинским куглицама. Због тога су новчанице биле прекривене кристалима нафталина, супстанце која је врло отровна и лако запаљива када се загреје.

kriza prazni dzepovi

Бања Лука

Бањалучани пред новим ударом: Тражи се још једно поскупљење

Када је новац убачен у машину за бројање, честице нафталина су се распршиле у ваздух и доспеле у систем климатизације. Искра која је стигла до благајне изазвала је тињање новца, што запослени у том тренутку нису приметили.

Материјална штета, без повређених

Након што се појавио дим и благајна је отворена, доласком кисеоника тињање је прерасло у отворени пламен. У пожару је уништено око једне шестине готовине која се налазила у благајни, у којој је укупно било готово 200.000 лева (око 102.000 евра).

Званичне информације потврђују да ниједан запослени није повређен, а пожар је убрзо стављен под контролу, Блиц Бизнис.

