Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

СРНА

26.12.2025

11:36

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве
Фото: Pixabay

Становник Пермске области у Русији освојио је више од 31 милион рубаља преко 400.000 долара на лутрији након што није погодио ниједан број на тикету, објавио је званични дистрибутер руских државних лутрија "Столото".

"На захтјев своје мајке, Јевгениј П. из Пермске области купио је тикет за извлачење државне лутрије `Све или ништа` путем мобилне апликације и освојио џекпот. Није погодио ниједан број а, према правилима лутрије, џекпот се може освојити или поготком 12 од 24 броја или промашајем свих бројева", саопштено је из фирме "Столото".

Породица планира да искористи награду за куповину стана у Краснодарском крају, гдје Јевгениј тренутно ради.

"Столото" је највећи оператер лутрије у Русији.

Од 2014. године, све лутрије у Русији су у државном власништву, организују их Министарство финансија и Министарство спорта, а надгледа их Федерална пореска служба.

Приходи од ових лутрија користе се за финансирање пројеката и догађаја од друштвеног значаја, укључујући развој физичке културе и спорта, врхунског спорта и обуку спортских резерви.

Лото

lutrija

