Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Извор:

Агенције

26.12.2025

11:26

Коментари:

0
Фото: Unsplash

У Србији је у периоду од 15. до 21. децембра 2025. године забиљежено 18.459 случајева обољења сличних грипу, што је више за 55,3 одсто у односу на претходну недјељу, наводи се на сајту Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".

Епидемиолошки показатељи указују да се региструје широка географска раширеност, клиничка активност грипа је изнад епидемијског прага, док је тренд инциденције растући.

Као и претходних извештајних недеља, и у овој се највише узрасно-специфичне стопе региструју код дјеце.

Епидемиолошки надзор над грипом у сезони 2025/2026. почео је 29. септембра 2025. године недјељним праћењем и извјештавањем, а у том периоду континуирано се спроводи мониторинг епидемиолошких, клиничких и вирусолошких карактеристика обољења.

Према подацима сентименталног надзора над акутним респираторним инфекцијама, у одабраним здравственим установама, регистровано је укупно 17.937 случајева обољевања од акутних респираторних инфекција.

Како се додаје, забиљежена стопа је виша за 17 одсто у односу на претходну недјељу, као и за 27 одсто у поређењу са истим периодом претходне сезоне.

Од почетка сезоне надзора лабораторијски су потврђени случајеви инфекције вирусом грипа са територија Златиборског, Јужнобанатског, Сремског, Колубарског округа, града Београда, Поморавског, Јужнобачког, Топличког, Нишавског, Зајечарског, Мачванског, Севернобачког, Рашког, Браничевског, Шумадијског, Западнобачког, Моравичког, Севернобанатског, Средњебанатског, Подунавског и Пчињског округа.

Лабораторијски су доказани вируси грипа тип А(Х1)пдм09, АХ3, Б и А (нетипизирани).

