Често осјећате вртоглавицу када устанете? Обратите пажњу на ове знакове

26.12.2025
Осјећај вртоглавице или несвјестице након устајања из сједећег или лежећег положаја медицински је познат као ортостатска хипотензија. Ово стање, које погађа до 20 процената људи старијих од 65 година, али се може јавити у било којем узрасту, узроковано је изненадним и привременим падом крвног притиска.
Иако епизоде могу бити благе и краткотрајне, честа појава овог симптома никада не смије бити игнорисана јер може указивати на дубљи проблем и повећати ризик од опасних падова и повреда.
Када промијенимо положај из лежећег у стојећи, гравитација повлачи приближно 300 до 800 милилитара крви у доњи дио тијела, што узрокује тренутни пад крвног притиска јер се мање крви враћа у срце.
У здравом тијелу, посебне ћелије осјетљиве на притисак, зване барорецептори, које се налазе близу срца и каротидних артерија, одмах шаљу сигнал мозгу. Као одговор, аутономни нервни систем наређује срцу да куца брже и јаче, а крвним судовима да се сузе, стабилизујући притисак у року од неколико секунди.
Код ортостатске хипотензије, овај компензациони механизам је оштећен, преспор или недовољно ефикасан, остављајући мозак привремено лишеним кисеоника, што доводи до вртоглавице, замућеног вида, слабости, а у тешким случајевима и краткотрајног губитка свијести (синкопа).
Најчешћи и лако се лијечи узрок повремене вртоглавице при устајању је дехидрација. Не пијемо течност током ноћи, па је волумен крви често смањен ујутру, што може довести до израженијих симптома. Висока температура, повраћање, дијареја или интензивно вјежбање имају сличан ефекат.
Понекад се проблем јавља и након обилног оброка, када тијело преусмјерава велику количину крви у дигестивни систем. Поред тога, дуготрајно лежање због болести или повреде може ослабити тијело и допринијети појави ортостатске хипотензије. Међутим, ако се епизоде понављају без очигледног разлога, треба истражити друге могуће узроке.
Хронична ортостатска хипотензија је често симптом, а не сама болест. Може бити повезана са различитим стањима, од срчаних проблема као што су аритмија, срчана инсуфицијенција или болест срчаних залистака, до ендокриних поремећаја као што су болести штитне жлијезде, Адисонова болест или дијабетес, који могу оштетити живце одговорне за регулацију крвног притиска.
Неуролошки поремећаји као што су Паркинсонова болест, деменција са Левијевим тијелима или мултипле системске атрофије такође су чести кривци. Поред тога, многи лијекови могу имати ортостатску хипотензију као нежељени ефекат, укључујући оне који се користе за лијечење високог крвног притиска (диуретици, бета-блокатори), антидепресиве, антипсихотике и лијекове за еректилну дисфункцију.
Ако вртоглавицу прати мучнина или поновљено повраћање, зујање у ушима или главобоља, обавезно се хитно јавите љекару.
Иако је блага вртоглавица која траје неколико секунди обично безопасна, постоје јасни знаци да ваша вртоглавица захтијева хитну медицинску процјену.
Ако осјетите вртоглавицу приликом устајања и било који од сљедећих симптома, не одлажите посјету љекару или хитној помоћи:
Будите посебно опрезни ако осјетите слабост, пецкање или утрнулост у рукама или ногама, имате потешкоћа са говором, тетурате се, спотичете се или не можете да одржите равнотежу.
Губитак свијести, чак и на само неколико секунди, бол у грудима, палпитације, кратак дах, укочен врат, висока тјелесна температура или вртоглавица након повреде главе апсолутни су разлози за хитну медицинску интервенцију.
Игнорисање честе и тешке ортостатске хипотензије може довести до озбиљних компликација. Падови као посљедица несвјестице најчешћа су и најопаснија компликација, посебно код старијих особа, и могу резултирати озбиљним преломима и другим повредама. Поред тога, сталне флуктуације крвног притиска и смањен проток крви у мозак фактори су ризика за мождани удар.
Дугорочно гледано, ово стање може бити повезано и са повећаним ризиком од развоја других кардиоваскуларних болести, укључујући срчану инсуфицијенцију и атријалну фибрилацију. Стога је кључно на вријеме препознати проблем, потражити узрок и започети одговарајуће лијечење или промјене начина живота, као што је спорије устајање, пијење довољно течности и избјегавање познатих окидача, преноси ординација.хр.
