У ова три случаја ујед стршљена може да буде фаталан

Мондо.ба

25.12.2025

16:17

У ова три случаја ујед стршљена може да буде фаталан
Фото: Pixabay

Тридесетосмогодишња мјештанка села Рсавци код Врњачке Бање, мајка двоје дјеце, трагично је недавно преминула у преподневним сатима након уједа стршљена.

Како су навели мјештани тог села, несрећа се догодила изненада, а ујед је био у предјелу врата, што је довело до брзог погоршања њеног здравственог стања. Нажалост, упркос покушајима да јој се укаже помоћ, до адекватне медицинске интервенције није дошло на вријеме.

Да ли треба да се плашимо стршљена, како изгледају симптоми уједа, шта радити у том случају и шта може да помогне?

Стршљен је много већи од оса. Њихова дужина често достиже 2–3 цм. Напад стршљена обично се дешава када се инсект осјети угроженим. Приближавање гнезду превише близу или изненадни покрет у близини инсекта може изазвати напад и ујед стршљена. Ови инсекти ријетко убоду без провокације и најчешће избјегавају бити у непосредној близини људи.

илу-стршљен-22092025

Свијет

Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Колико је убод стршљена опасан и када може да буде фаталан?

Стршљен не оставља жалац у кожи, за разлику од убода пчеле. Стршљен не умире након уједа и може да убоде једну особу више пута.

У већини случајева убод стршљена није опасан. Развија се блага неалергијска реакција или безопасна алергијска реакција. Међутим, убод стршљена може бити опасан за људе који су алергични на отров ових инсеката, када постоји ризик од развоја анафилактичке реакције, укључујући анафилактички шок. Такође је опасан ујед стршљена у предјелу грла и ларинкса, јер оток може отежати дисање.

Вишеструки убоди такође могу бити опасни, јер може доћи до токсичне реакције усљед контакта са великом количином отрова. Токсична реакција након уједа стршљена је ријетка и погађа људе који нису алергични на отров инсеката.

Hitna pomoć

Регион

Мушкарац, жена и четворо малољетне дјеце се отровали угљен-моноксидом: Стршљени им зачепили димњак

Симптоми уједа стршљена

У већини случајева убод изазива локалну реакцију која нестаје у року од једног дана. Због високог садржаја ацетилхолина у отрову, угриз је обично веома болан, бол је јачи него послије убода пчеле. Јављају се оток и свраб на мјесту угриза, кожа је црвена и може бити благо топла.

Ако се развије блага алергијска реакција, оток може бити већи (пречник преко 10 цм). Остали симптоми, попут бола, свраба и црвенила, могу трајати дуже. У случају велике алергијске реакције, особа може доживјети анксиозност.

Анафилактичка реакција након уједа развија се брзо, у року од неколико до десет минута. Јављају се црвенило, јак оток, јак свраб, мучнина, бол у стомаку, отежано дисање, слабост и вртоглавица. Особа може осјећати анксиозност и лупање срца. У случају анафилактичког шока долази до акутне респираторне инсуфицијенције и циркулаторне инсуфицијенције. Особа може изгубити свијест, а могуће је и изненадно заустављање срца. Анафилактички шок је стање опасно по живот и захтијева хитну помоћ.

strsljen pixabay ilustracija

Свијет

Рој стршљенова напао 30 људи у парку

Шта да радите ако вас убоде стршљен?

Ако је могуће, ставите хладну облогу или лед на мјесто угриза како бисте ублажили бол и оток.

За смањење свраба можете користити антиалергијски препарат. У већини случајева довољан је лек који брзо ублажава свраб и смањује оток.

Алергијска реакција може бити толико јака да локални лекови (маст, крема, гел) не ублаже симптоме довољно. Тада се могу узети орални антиалергијски лијекови.

Ако особа развије тешку алергијску реакцију, одмах позовите помоћ. Док чекате, нанесите хладноћу (лед) на мјесто угриза како бисте сузили крвне судове и ограничили ширење отрова. Ако је особа при свијести, може јој се дати антиалергијски лијек у облику таблета које се отопе у устима.

Људи који су претходно имали тешку реакцију на убод стршљена могу се подвргнути имунотерапији. То значи да се тијело постепено навикава на супстанце садржане у отрову инсеката. Лијечење траје неколико година и код већине пацијената доноси добре резултате.

(МОНДО)

