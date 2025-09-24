Logo

Задобио преко 50 убода стршљенова: Кренуо да помогне другом младићу, па му цијели рој улетио у аутомобил

24.09.2025

19:12

Задобио преко 50 убода стршљенова: Кренуо да помогне другом младићу, па му цијели рој улетио у аутомобил
Фото: Pixabay

Драган Јовановић, предсједник Скупштине општине Топола огласио се поводом ужасног напада стршљенова на тркаче и учеснике на полумаратону "Руднички траг" у мјесту Блазнава надомак Тополе који се догодио у недјељу, 21. септембра.

Како потврђује, учеснике је напао рој стршљенова, при чему је убоде задобило више од 20 учесника, а од њих најгоре су прошла двојица Раденко Дачић из Блазнаве и Стефан Зарић из Аранђеловца.

Александар Вучић-24092025

Србија

Вучић: На КиМ дјеца одрастају у атмосфери страха и неизвјесности

Према ријечима Драгана Јовановића, инцидент се догодио на дијелу стазе (код куће Борка Тришића) у мјесту Блазнава које се налази на обронцима планине Рудник. Тога кобног дана, најгоре су прошла двојица – Раденко и Стефан.

Раденко је задобио преко 50 убода стршљенова због чега је био у животној опасности и замало да је доживио срчани удар, док су Стефана ови инсекти уболи око двадесетак пута, како је Блиц раније писао, што је потврдио и предсједник Скупштине општине Топола, Драган Јовановић.

“Преживио је пуком срећом”

– Раденко је преживио само пуком срећом. Он је у суботу, дан прије, инсистирао да буде присутна љекарска екипа. Раденко је био домаћин, испред села, односно мјесне заједнице, потрчао је да помогне Стефану кога су прво напали стршљенови на челу колоне, упалио је свој ауто којим је био на крају колоне тркача. Али, доживио је ту несрећу да му један рој стршљенова упадне у кабину аутомобила – објашњава Јовановић.

Цвијановић-Холцап-24092025

БиХ

Цвијановић-Холцап: Успјешна сарадња ОЕБС-а са свим нивоима власти у БиХ

Како каже, стршљенови су га убадали од главе до пете, а како је био у мајици, шортсу и папучама, убоди су били по цијелом тијелу, па чак и врату, језику…

– Пао је у несвијест док је био у колима, људи су га послије извукли из аутомобила. Замало да упадне у кому. Срећа да је ту била љекарска помоћ и срећа да су код себе имали лијек за убод оса, стршљена – додаје Јовановић.

Шта је претходило нападу

Према незваничним сазнањима Блица стршљенови су били иритирани, на шта је указивао и познати хватач змија и стршљенова у Србији, Владица Станковић.

Наиме, тога дана, пред почетак саме трке, момци и дјевојке, већином млади људи из окружења, пролазили су стазом намијењеној за трку “Руднички траг”.

Славица Кнежевић

Сцена

Глумица Славица Кнежевић имала инфаркт

– Носили су са собом штапове ради лакшег кретања, ту се налазила трла – објекат од дрвета, трске и малтера, а који је некада служио за чување стоке током љета. Они су пролазили поред једног таквог објекта и неко од њих је тим штапом закачио саће и стршљенови су се разлетјели – објашњава саговорник.

У ком стању се сада налазе

Како истиче Драган Јовановић, нападнути учесници трке код Тополе још увијек се налазе у болници у Аранђеловцу и сада су у добром стању.

– У болници у Аранђеловцу тренутно су на одјељењу Раденко и Стефан, али су већ добро. Разговарао сам са њима и сада су стабилни и нормално комуницирају – додао је за крај.

Старац-пензионер-пензионери

Занимљивости

Пензионери никад богатији! Ово раде сваки дан и уз то зарађивати милионе

Подсјетимо, прошле недјеље жена у Србији настрадала је од убода стршљена, упркос покушајима да јој се укаже помоћ.

Стршљенови

