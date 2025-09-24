Вулић: Ћудићева да се побрине за непостојећи резултат "тројке"

Извор:
СРНА
24.09.2025
18:17
Коментари:0
Предсједавајућа Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић поручила је Сабини Ћудић из Наше странке да престане да шири отровне оптужбе против Срба и Хрвата и да погледа властите резултате које нема.
Вулићева је напоменула да су СНСД и ХДЗ креатори свих седам европских закона у БиХ и да су за њих гласали, а да "тројка" није донијела ниједан конкретан резултат за европски пут.
Она је истакла да би Ћудићева учинила добро дјело и за Федерацију БиХ и за Републику Српску када би престала да у свакој изјави призива мржњу, сецесију, освету и крв.
"Није СНСД тај који води БиХ у изолацију, напротив", рекла је Вулићева Срни и додала да Ћудићева гласно, али празно говори у име "тројке".
БиХ
ФБиХ и Брчко дистрикт добијају Амбер Алерт
Према ријечима Вулићеве, СНСД није послушник странаца нити окупатора као што је Кристијан Шмит, већ слуша грађане, а то је оно што Ћудићева не може да разумије.
Нагласила је да Ћудићевој нико не брани да сједи и слуша комесара ЕУ за проширење Марту Кос ако је импресионира, те је упитала да ли је европског комесара шта је Унија урадила да ријеши питање возача из БиХ или зашто ће грађанима БиХ од октобра скенирање, узимање отисака прста и сличне мјере додатно отежати ионако тешке преласке границе.
"Или си прећутала јер Марта и ти заправо желите видјети Украјину у ЕУ прије него БиХ? Зашто то нисте рекле грађанима", додала је Вулићева.
Она је истакла да ће посланици СНСД-а у Парламентарној скупштини БиХ одговоре о свом раду дати грађанима Републике Српске, јер њима полажу рачуне.
"Наш клуб је лијеп и отворен. Позвали бисмо те да дођеш да га видиш, али тамо нећеш наћи слике Камале Харис или Марте Кос. Наћи ћеш само слику предсједника Републике Српске Милорада Додика", навела је Вулићева.
Она је савјетовала Ћудићевој да пусти лажне бриге за Републику Српску, јер Српска има своје изабране и именоване представнике.
Занимљивости
Полицајки позлило на крузеру, а онда јој је стигао шокантан рачун за лијечење
"Брини се за себе и свој непостојећи политички резултат", нагласила је Вулићева.
Закључила је да ће Клуб посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ наручити Ћудићевој књигу Камале Харис "107 дана" да би апсолвирала градиво о губитничкој кампањи.
Вулићева је реаговала на јавно изнијете замјерке Ћудићеве што посланици СНСД-а, те члан Колегијума Дома народа и предсједник ХДЗ-а Драган Човић нису присуствовали данашњем сусрету са Косовом у Парламентарној скупштини БиХ.
БиХ
2 ч0
Хроника
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч3
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
20
24
20
24
20
21
20
17
20
15
Тренутно на програму