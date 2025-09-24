Ухапшен бивши посланик, супруга га пријавила за насиље

24.09.2025
18:12
Жена (59) са подручја Љубушког пријавила је у недјељу Полицијској управи у овом граду свог супруга, такође педесетдеветогодишњка, због физичког напада.
Како је наведено у полицијском извјештају, мушкарац је око 5.30 часова испред породичне куће прво вербално, а потом и физички напао своју супругу, која је том приликом задобила тјелесне повреде
Жени је пружена љекарска помоћ у Дому здравља Љубушки.
Осумњичени за насиље приведен је у службене просторије ПУ Љубушки, гдје је ухапшен због основа сумње да је починио кривично дјело насиље у породици.
Како Hercegovina.info незванично сазнаје, ријеч је о Д.Б. локалном политичару који је обављао функцију посланика у прошлом сазиву Скупштине Западно-херцеговачког кантона.
О догађају је обавијештено Кантонално тужилаштво, полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Љубушки предузимају све потребне мјере и радње у складу са Законом о заштити од насиља у породици насиља према женама у ФБиХ, потврђено је за Hercegovina.info из МУП-а.
