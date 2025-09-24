Logo

Ухапшен бивши посланик, супруга га пријавила за насиље

24.09.2025

18:12

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Жена (59) са подручја Љубушког пријавила је у нед‌јељу Полицијској управи у овом граду свог супруга, такође педесетдеветогодишњка, због физичког напада.

Како је наведено у полицијском извјештају, мушкарац је око 5.30 часова испред породичне куће прво вербално, а потом и физички напао своју супругу, која је том приликом задобила тјелесне повреде

Жени је пружена љекарска помоћ у Дому здравља Љубушки.

vukan

Република Српска

"Вукановић тражио паузу у НСРС да се јави у програм БХТ"

Осумњичени за насиље приведен је у службене просторије ПУ Љубушки, гд‌је је ухапшен због основа сумње да је починио кривично д‌јело насиље у породици.

Како Hercegovina.info незванично сазнаје, ријеч је о Д.Б. локалном политичару који је обављао функцију посланика у прошлом сазиву Скупштине Западно-херцеговачког кантона.

вирус-илустрација-25082025

Наука и технологија

Први пут успјешно третирана једна од најокрутнијих болести: Пацијенти су наставили ходати упркос очекивању да неће

О догађају је обавијештено Кантонално тужилаштво, полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Љубушки предузимају све потребне мјере и радње у складу са Законом о заштити од насиља у породици насиља према женама у ФБиХ, потврђено је за Hercegovina.info из МУП-а.

Коментари (0)
