Logo
Large banner

Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

Извор:

АТВ

07.01.2026

09:49

Коментари:

0
Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци
Фото: АТВ

Од 1. јануара у Бањалуци не треба да плаћате паркинг. Али, грађане и посјетиоце на терену дочекује збуњујућа слика.

На бројним аутоматима за плаћање паркинга стоји поруке да аутомат није у функцији и да паркинг можете да платите путем СМС. А не морате.

uvidjaj policija rs

Хроника

Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Подсјећамо, наплата паркинга је обустављена јер је престала да важи Одлука Скупштине града о наплати, а нова још није донесена. Разлог је јер није формирано предузеће које би било законски надлежно за наплату, како је то наложио Уставни суд Републике Српске.

"То предузеће не може да се формира без одлуке градоначелника. Ми смо за то да разговарамо са градоначелником и то ћемо учинити, али прије тога треба да спроведемо одлуку Уставног суда у вези с тим", рекао је раније одборник Драган Лукач.

676af6a820955 Снијег

Градови и општине

Траже раднике за чишћење снијега - плата 1.050 КМ

Паркинг је од 1. септембра до краја године наплаћиван према Одлуци Скупштине града Бањалука.

У октобру 2024. године Уставни суд Републике Српске установио је да Град Бањалука, као и неке друге општине и градови у Српској, паркирање наплаћује на незаконит начин. Уставни суд РС је установио да локална управа не може паркинг наплаћивати непосредно, него да то може радити само посебно комунално предузеће, било оно јавно или приватно.

Поруке на аутоматима могу довести у заблуду, посебно оне који нису упознати са актуелном ситуацијом, али и туристе који се ослањају на информације на терену. Управо они би могли “насјести” и послати СМС, иако паркинг тренутно не треба плаћати, пише Српскаинфо.

Подијели:

Тагови:

Паркинг

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

Србија

Транспарент "Мир Божији, Христос се роди" враћен у Сјеверну Митровицу

2 ч

0
Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

Регион

Драма у Хрватској: Путници од синоћ заробљени у возу без хране и пића

2 ч

0
Расте водостај ријеке Дрине

Градови и општине

Издата упутства грађанима: Ванредне мјере у Бијељини

2 ч

0
Спремите се: Температуре падају на минус 18

Друштво

Спремите се: Температуре падају на минус 18

3 ч

0

Више из рубрике

Бањалучани прославили Бадњи дан

Бања Лука

Бањалучани прославили Бадњи дан

16 ч

0
Епископ марчански Сава: Својим рођењем Христос измирује човјека са Богом

Бања Лука

Епископ марчански Сава: Својим рођењем Христос измирује човјека са Богом

17 ч

0
Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

Бања Лука

Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

21 ч

1
Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Бања Лука

Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

22 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner