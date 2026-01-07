Збуњујуће поруке на паркинг апаратима у Бањалуци

Извор:
АТВ
07.01.2026
09:49
Од 1. јануара у Бањалуци не треба да плаћате паркинг. Али, грађане и посјетиоце на терену дочекује збуњујућа слика.
На бројним аутоматима за плаћање паркинга стоји поруке да аутомат није у функцији и да паркинг можете да платите путем СМС. А не морате.
Подсјећамо, наплата паркинга је обустављена јер је престала да важи Одлука Скупштине града о наплати, а нова још није донесена. Разлог је јер није формирано предузеће које би било законски надлежно за наплату, како је то наложио Уставни суд Републике Српске.
"То предузеће не може да се формира без одлуке градоначелника. Ми смо за то да разговарамо са градоначелником и то ћемо учинити, али прије тога треба да спроведемо одлуку Уставног суда у вези с тим", рекао је раније одборник Драган Лукач.
Паркинг је од 1. септембра до краја године наплаћиван према Одлуци Скупштине града Бањалука.
У октобру 2024. године Уставни суд Републике Српске установио је да Град Бањалука, као и неке друге општине и градови у Српској, паркирање наплаћује на незаконит начин. Уставни суд РС је установио да локална управа не може паркинг наплаћивати непосредно, него да то може радити само посебно комунално предузеће, било оно јавно или приватно.
Поруке на аутоматима могу довести у заблуду, посебно оне који нису упознати са актуелном ситуацијом, али и туристе који се ослањају на информације на терену. Управо они би могли “насјести” и послати СМС, иако паркинг тренутно не треба плаћати, пише Српскаинфо.
