Logo
Large banner

Епископ марчански Сава: Својим рођењем Христос измирује човјека са Богом

Извор:

СРНА

06.01.2026

18:39

Коментари:

0
Епископ марчански Сава: Својим рођењем Христос измирује човјека са Богом
Фото: Срна

Својим рођењем у витлејемској пећини Христос доноси мир и свјетлост и измирује човјека са Богом, рекао је послије вечерњег богослужења у Бањалуци епископ марчански Сава, викарни епископ митрополита Бањалучког.

Бадње вече у Храму Христа Спаситеља у Бањалуци

"Због нашег одвајања од Бога било је потребно да Бог сиђе са небеса на земљу и постане један од нас и својим доласком обнови лик Божији у нама", истакао је епископ Сава након што је са свештенством служио вечерње у Храму Христа Спаситеља и освештао бадњаке.

Он је нагласио да се овим овим молитвеним сабрањем улази се у благословену ноћ рођења Христовог.

Прослављајући данашњи празник, како је рекао, каже се да се Христос рађа да би обновио у човјеку онај ранији пали образ, односно лик Божији по коме је човјек створен.

"Рођен је у пећини да би у њу био положен на Велики петак, а потом изашао и побиједио смрт на Васкрс. Својим рођењем у скромној витлејемској пећини доноси мир и свјетлост и прво измирује човјека са Богом", рекао је епископ Сава.

Позвао је окупљене да се моле да мир Христов и свјетлост његова обасјала цијелу васељену, да мир буде наша веза са Богом и ближњима, да наша држава и наше породице живе у миру.

kosovo kosovska mitrovica policija tanjug

Србија

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

"Молимо се за мир који је тако потребан цијелом свијету", рекао је владика.

Вечерњем богослужењу присуствовао је велики број вјерника, а међу њима и лидер СНСД-а Милорад Додик, Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер, Џозеф Шмит, амерички адвокат и бивши генерални инспектор Министарства одбране САД и Србин из Америке Ранко Ристић.

Након богослужења у Храму Христа Спаситеља, наложен је бадњак у порти Храма Свете Тројице.

Подијели:

Таг:

Badnji dan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

Србија

Албанцима смета и транспарент "Мир божији, Христос се роди"

1 ч

0
Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Свијет

Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

1 ч

0
Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

Хроника

Трагедија у Каракају: Пјешак изгубио живот

2 ч

0
Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

Република Српска

Род Благојевић на српском језику честитао Бадње вече и Божић

2 ч

7

Више из рубрике

Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

Бања Лука

Мјештани Павловца сами чисте снијег, надлежни не реагују

5 ч

1
Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

Бања Лука

Вјековни обичај оживио у Ади – бадњак ношен на коњима

6 ч

1
Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

Бања Лука

Испред Храма Христа Спаситеља дочекани бадњаци

8 ч

0
Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

Бања Лука

Дефиле камиона с Бадњаком у Бањалуци: Најмлађи добили пакетиће

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

19

39

Није крај падавинама, стижу нове

19

34

Познато стање повреде Николе Јокића

19

29

Буна и Неретва поплавиле више насеља у Мостару

19

26

Бадњи дан у Требињу у знаку хуманости

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner