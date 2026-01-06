Епископ марчански Сава: Својим рођењем Христос измирује човјека са Богом

Извор:
СРНА
06.01.2026
18:39
Својим рођењем у витлејемској пећини Христос доноси мир и свјетлост и измирује човјека са Богом, рекао је послије вечерњег богослужења у Бањалуци епископ марчански Сава, викарни епископ митрополита Бањалучког.
"Због нашег одвајања од Бога било је потребно да Бог сиђе са небеса на земљу и постане један од нас и својим доласком обнови лик Божији у нама", истакао је епископ Сава након што је са свештенством служио вечерње у Храму Христа Спаситеља и освештао бадњаке.
Он је нагласио да се овим овим молитвеним сабрањем улази се у благословену ноћ рођења Христовог.
Прослављајући данашњи празник, како је рекао, каже се да се Христос рађа да би обновио у човјеку онај ранији пали образ, односно лик Божији по коме је човјек створен.
"Рођен је у пећини да би у њу био положен на Велики петак, а потом изашао и побиједио смрт на Васкрс. Својим рођењем у скромној витлејемској пећини доноси мир и свјетлост и прво измирује човјека са Богом", рекао је епископ Сава.
Позвао је окупљене да се моле да мир Христов и свјетлост његова обасјала цијелу васељену, да мир буде наша веза са Богом и ближњима, да наша држава и наше породице живе у миру.
"Молимо се за мир који је тако потребан цијелом свијету", рекао је владика.
Вечерњем богослужењу присуствовао је велики број вјерника, а међу њима и лидер СНСД-а Милорад Додик, Род Благојевић, један од најближих сарадника америчког предсједника Доналда Трампа и бивши гувернер, Џозеф Шмит, амерички адвокат и бивши генерални инспектор Министарства одбране САД и Србин из Америке Ранко Ристић.
Након богослужења у Храму Христа Спаситеља, наложен је бадњак у порти Храма Свете Тројице.
