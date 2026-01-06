Болсонаро опет завршио у болници: Пао и повриједио главу у сну

Извор:
Бивши бразилски предсједник Жаир Болсонаро, који је у затвору, пребачен је у болницу на прегледе након што је пао и повриједио главу, објавила је његова супруга на друштвеним мрежама.
Она је додала да је Болсонаро (70) пао док је спавао.
Бивши бразилски предсједник оперисан је два пута крајем прошле године због упорног штуцања.
Болсонарови здравствени проблеми почели су након што је нападнут и убоден ножем у стомак током предизборне кампање 2018. године.
Болсонаро је након напада оперисан четири пута због повреда које је задобио на цријевима и стомачној артерији.
